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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Ереване полиция задержала участников протестов из-за Карабаха

Полиция начала задержания протестующих в Ереване из-за ситуации в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Протесты в Ереване стартовали после того, как Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе. Власти непризнанной республики согласились на разоружение и начали переговоры с Баку. Митингующие призвали к отставке Пашиняна

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters
Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters
Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / Reuters
Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters
Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters
Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / Reuters
Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters
Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Полиция Армении начала с применением силы задерживать участников протестов в центре Еревана, которые вечером 21 сентября попытались перекрыть движение на нескольких улицах в центре города, передают телеканал A1plus и издание Hraparak. Антиправительственные акции продолжаются в стране на фоне событий в Нагорном Карабахе.

A1plus сообщает, что одна из нескольких групп людей перекрыла движение на пересечении проспекта Маштоца и улицы Григора Лусаворича в центре города, они препятствовали движению, наносили удары по автомобилям и нарушали общественный порядок. Заведено уголовное дело. Другое завели из-за похожего инцидента на пересечении улиц Манукяна и Вардананц, где протестующие также мешали движению транспорта, отмечает издание.

Задержания также проводили на перекрестке улиц Гераци и Чаренц, сообщает «Sputnik Армения». На пересечении улицы Амиряна и проспекта Маштоца 24-летний участник протестов вступил в конфликт с полицейским и ударил его по лицу, заведено дело, передает A1plus.

Протесты в Ереване начались после начала операции Азербайджана в непризнанном Нагорном Карабахе, где преимущественно проживают армяне. Премьер-министр Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию и заявил о необходимости не совершать резких непросчитанных действий. Протестующие в Ереване призывали к признанию Карабаха и отставке Пашиняна. Они предпринимали попытки прорваться в здание правительства. Премьер обещал «действовать жестко» в отношении митингующих в Ереване. 

Еще в мае Пашинян заявлял о готовности признать Карабах частью территории Азербайджана при условии обеспечения безопасности и прав армянского населения. Оппозиция в Армении после этого обвиняла его в сдаче Карабаха. Регион в советский период входил в состав Азербайджанской ССР. В начале 1990-х он объявил о своей независимости, которую Ереван поддержал, но не юридически. Следствием этого стал продолжавшийся более трех десятилетий конфликт между Азербайджаном и Арменией. 

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Армения акция протеста Нагорный Карабах
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