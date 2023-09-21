В Польше предложили украинским олигархам продавать зерно на других рынках
Спор Польши и Украины касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на польской территории, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Polskie Radio.
«Речь идет о том, чтобы украинские олигархи продавали зерно на рынках, на которых должны были продавать, а не на польском рынке, поскольку это вредит Польше», — подчеркнул он.
Блащак отметил, что, несмотря на нападки, Варшава и дальше будет защищать интересы польских фермеров. Он напомнил, что через территорию Польши не запрещен транзит украинского зерна.
В середине сентября Польша сделала бессрочным запрет на ввоз зерна с Украины. Это решение объясняли стремлением защитить интересы местных фермеров, продукция которых не может конкурировать с дешевыми украинскими зерновыми.
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна не ожидала столь жесткого поступка в условиях боевых действий, несмотря на то что страны всегда конкурировали на рынке зерна. Президент Украины Владимир Зеленский угрожал обратиться в арбитражные суды. 18 сентября Украина пожаловалась во Всемирную торговую организацию на эмбарго.
Польша в ответ предупредила, что не даст добро на вступление Украины в ЕС, если проблема экспорта зерна не будет решена. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что если Киев продолжит нагнетать конфликт, то Варшава расширит продуктовое эмбарго.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что «манера поведения» Украины все меньше нравится европейцам, даже в Польше, и предположил, что конфликтов между Украиной и Польшей будет все больше.
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