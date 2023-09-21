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Военная операция на Украине ,  
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В Польше предложили украинским олигархам продавать зерно на других рынках

Польский министр пожелал украинским олигархам продавать зерно в других странах
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Украинский крупный бизнес желает продавать зерно на территории Польши, но это вредит ее интересам, заявил министр национальной обороны. Он подчеркнул, что в зерновом конфликте двух стран Варшава будет защищать польских фермеров
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Спор Польши и Украины касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на польской территории, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Polskie Radio.

«Речь идет о том, чтобы украинские олигархи продавали зерно на рынках, на которых должны были продавать, а не на польском рынке, поскольку это вредит Польше», — подчеркнул он.

Блащак отметил, что, несмотря на нападки, Варшава и дальше будет защищать интересы польских фермеров. Он напомнил, что через территорию Польши не запрещен транзит украинского зерна.

В середине сентября Польша сделала бессрочным запрет на ввоз зерна с Украины. Это решение объясняли стремлением защитить интересы местных фермеров, продукция которых не может конкурировать с дешевыми украинскими зерновыми.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна не ожидала столь жесткого поступка в условиях боевых действий, несмотря на то что страны всегда конкурировали на рынке зерна. Президент Украины Владимир Зеленский угрожал обратиться в арбитражные суды. 18 сентября Украина пожаловалась во Всемирную торговую организацию на эмбарго.

Польша в ответ предупредила, что не даст добро на вступление Украины в ЕС, если проблема экспорта зерна не будет решена. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что если Киев продолжит нагнетать конфликт, то Варшава расширит продуктовое эмбарго.

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Польша Украина зерно олигархи продуктовое эмбарго
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