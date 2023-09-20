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Военная операция на Украине ,  
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Киев рассказал, как посол Украины отстаивал в МИД Польши позицию о зерне

Посол Украины разъяснил Польше позицию о неприемлемости запрета на ввоз зерна
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Посол Украины в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о неприемлемости одностороннего бессрочного запрета на импорт зерна. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ранее МИД Польши сообщил, что вызвал посла Украины в связи с заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского о том, что некоторые страны «лишь симулируют солидарность» с Киевом.

«Во время этой встречи украинский посол в который раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна», — написал он.

Замглавы внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский в ходе встречи со Зварычем, в свою очередь, выразил решительный протест в связи с заявлениями президента Украины. Он указал на несправедливость таких высказываний в отношении Польши, которая с первых дней конфликта поддерживала Украину.

Несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать эмбарго на ввоз зерна из Украины, действовавший с весны, Польша, Венгрия и Словакия в середине сентября продлили запрет, причем первая сделала его бессрочным. Это решение объясняли стремлением защитить интересы местных фермеров.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна не ожидала столь жесткого поступка Варшавы. По ее словам, Польша и Украина всегда конкурировали на рынке зерна, но в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения.

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Зеленский угрожал обратиться в арбитражные суды. 18 сентября Украина пожаловалась во Всемирную торговую организацию на эмбарго. Замминистра экономики Украины Тарас Качка также допустил, что Киев может ввести запрет на ввоз польских помидоров, капусты, лука и яблок.

Польша предупредила, что не согласится на вступление Украины в ЕС, если вопрос экспорта зерна не будет решен. Президент Польши Анджей Дуда призвал Украину помнить, что она получает помощь от Варшавы, и сравнил Киев с утопающим, который может утянуть на дно тех, кто пытается ему помочь. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что если Киев продолжит нагнетать конфликт, то Варшава расширит эмбарго.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что «манера поведения» Украины будет все меньше нравиться европейцам, даже в Польше, и предположил, что число конфликтов между Киевом и Варшавой будет расти.

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