Глава Запорожской ВГА попросил Путина поддержать результаты референдума

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия поддержит решение жителей этих регионов

Евгений Балицкий (Фото: РИА Новости)

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий попросил президента Владимира Путина поддержать решение жителей региона на референдуме о вхождении в состав России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой в случае, если жители Запорожской области поддержат соответствующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации», — говорится в заявлении Балицкого.

20 сентября общественное движение «Мы вместе с Россией» попросило Балицкого как можно скорее провести референдум о вхождении Запорожской области (частично контролируется российскими войсками) в состав России. На следующий день глава ВГА области сообщил, что голосование состоится с 23 по 27 сентября и подписал соответствующий указ. Референдум пройдет только на подконтрольных России территориях, уточнили в ВГА.

Аналогичные решения о референдумах приняли власти Донецкой и Луганской народных республик, а также ВГА Херсонской области. Там голосование тоже состоится с 23 по 27 сентября.

21 сентября Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», — сказал президент.