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Военная операция на Украине ,  
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Песков ответил на вопрос о сроках частичной мобилизации

В указе президента о сроках частичной мобилизации не говорится, сказал представитель Кремля. В документе указано, что численность мобилизованных и сроки призыва определяет Минобороны
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В указе президента о сроках частичной мобилизации не говорится. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как долго она будет длиться, передает корреспондент РБК.

В подписанном Владимиром Путиным указе о мобилизации говорится, что губернаторам поручено обеспечить призыв мобилизованных «в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны».

Путин подписал указ о частичной мобилизации
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Президент объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По его словам, это нужно для защиты суверенитета и территориальной целостности и обеспечения безопасности населения России и людей на «освобожденных территориях». Свое решение Путин назвал «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках мобилизации планируется призвать 300 тыс. резервистов, это чуть больше 1% мобилизационного ресурса. В первую очередь будут призывать граждан, кто отслужил в армии и у кого есть нужные сейчас ВС специальность и боевой опыт. Все резервисты пройдут дополнительную военную подготовку.

Студентов и призывников в зону боевых действий не отправят, заверил Шойгу. Глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов уточнил, что призвать по мобилизации могут выпускников военных кафедр вузов, если их военно-учетные специальности окажутся востребованными.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Дмитрий Песков мобилизация
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