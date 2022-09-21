Минцифры исключило отправку электронных повесток через «Госуслуги»
Повестки в рамках объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации не будут рассылаться через портал госуслуг, сообщила пресс-служба Минцифры в «Телеграме».
«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через «Госуслуги», сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — сказали в министерстве.
Ранее о вручении повесток по частичной мобилизации через «Госуслуги» сообщил телеграм-канал Baza. Вскоре в соцсетях появились публикации скриншотов с уведомлением: «Вы в списках на частичную мобилизацию».
После новости о повестках на «Госуслугах» портал перестал работать. На странице появляется уведомление о том, что ведутся технические работы.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о старте частичной мобилизации. Это произошло после семи месяцев военных действий на Украине, ухода российских войск с изюмско-балаклейского направления в Харьковской области и гибели 5937 военнослужащих России.
Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что призыв затронет 300 тыс. россиян, которые отслужили, имеют боевой опыт или определенные военно-учетные специальности. Он заверил, что мобилизация не коснется студентов и ныне служащих срочников.
В первую очередь под призыв могут попасть солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, сказал глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картополов. Во вторую категорию могут войти солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет, младшие офицеры до 50 лет. В третью — солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет, младшие офицеры до 55 лет. Депутат допустил и призыв выпускников военных кафедр.
По словам Шойгу, мобилизация будет проходить в несколько этапов. После набора мобилизованные пройдут военную подготовку или переподготовку, «слаживание экипажей» и затем пойдут выполнять задачи по «закреплению на занятых территориях».