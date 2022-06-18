Михельсон заявил о сохранении поставок российского газа в Финляндию

«Новатэк» продолжает поставлять сжиженный природный газ в Финляндию. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Михельсона, Финляндия отказалась от трубопроводного газа, но продолжает покупать сжиженный природный газ с завода компании «Криогаз-Высоцк». «Финляндия сказала, что мы не будем покупать из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — пояснил Михельсон (цитата по «РИА Новости»).

«Криогаз-Высоцк» находится в порту Высоцк Ленинградской области. Мощность проекта составляет 660 000 т в год. Финляндия является второй после Литвы по значимости страной, закупающей газ на этом предприятии.

С 21 мая «Газпром» прекратил поставки финской Gasum из-за отказа оплачивать газ в рублях. В Gasum тогда заявили, что в течение всего летнего сезона Финляндия будет закупать газ у других поставщиков по трубопроводу Balticconnector. Последний соединяет Финляндию с Эстонией и предоставляет доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.