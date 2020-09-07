Reuters узнал о включении главы МВД Белоруссии в санкционный список ЕС

Юрий Караев (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Европейский союз намерен к середине сентября ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного белорусского чиновника, включая главу МВД Белоруссии Юрия Караева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

«Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства сочли, что этого недостаточно. Сейчас мы достигли договоренности еще по 17», — сказал один из источников.

Он отметил, что в список включили чиновников, которые принимали решения о насильственных действиях в отношении белорусского народа. Источник подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в список не вошел.

Собеседник Reuters напомнил, что министры иностранных дел ЕС одобрили введение санкций, которые предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и замораживание активов, еще в конце прошлого месяца на встрече в Берлине.