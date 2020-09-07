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Reuters узнал о включении главы МВД Белоруссии в санкционный список ЕС

Юрий Караев
Юрий Караев (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Европейский союз намерен к середине сентября ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного белорусского чиновника, включая главу МВД Белоруссии Юрия Караева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

«Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства сочли, что этого недостаточно. Сейчас мы достигли договоренности еще по 17», — сказал один из источников.

Он отметил, что в список включили чиновников, которые принимали решения о насильственных действиях в отношении белорусского народа. Источник подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в список не вошел.

Reuters сообщил об обсуждении США, ЕС и Канадой санкций против Минска
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Собеседник Reuters напомнил, что министры иностранных дел ЕС одобрили введение санкций, которые предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и замораживание активов, еще в конце прошлого месяца на встрече в Берлине.

Ранее немецкая газета Welt сообщала, что Евросоюз не будет налагать персональные санкции на Александра Лукашенко. По данным издания, против появления имени белорусского лидера в санкционном списке выступили представители Германии, Франции и Италии.

При этом в конце августа санкции против Лукашенко ввели Литва, Латвия и Эстония. Его и еще 29 высокопоставленных граждан республики объявили персонами нон грата и запретили въезд в прибалтийские страны.

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Теги: МВД, Белоруссия, министр, черный список, ЕС
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