Полиция пригласила Трампа в тюрьму фразой о круглосуточной работе

Трампа вместе с другими обвиняемыми поместят под арест в тюрьму округа Фултон, им предписано явиться до 25 августа. Его обвиняют в попытке подделать результаты выборов 2020 года в Джорджии. Бывший президент не признает свою вину.

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Бывший президент Дональд Трамп и его 18 других обвиняемых по его делу будут помещены в тюрьму округа Фултон в качестве ареста, сообщила представитель офиса местного шерифа Натали Аммонс, пишет Axios.

«Имейте в виду, что обвиняемые могут сдаться в любое время. Тюрьма работает круглосуточно. Кроме того, из-за беспрецедентного характера этого дела некоторые обстоятельства могут измениться практически без предупреждения», — сказала она.

Шериф Фултона Пэт Лабат ранее предупредил, что с Трампом будут обращаться как и с любым другим задержанным: «Не имеет значения ваш статус. Мы сделаем ваш снимок задержанного», — сказал Лабат журналистам. В числе обвиняемых по делу экс-президента его адвокаты Руди Джулиани, бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и бывший юрист Минюста Джеффри Кларк. Они должны добровольно сдаться до полудня 25 августа.

Представители Трапма заявили, что «все эти коррумпированные попытки демократов потерпят неудачу», а уголовное преследование бывшего президента лишает его «права на свободу слова, закрепленного в Первой поправке к Конституции США».

Арест будет осуществлен в рамках четвертого уголовного обвинения, оно касается попытки отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. В заявлении суда сказано, что экс-президент вместе с подельниками сознательно и преднамеренно сговорились для изменения исхода выборов в пользу Трампа. Кроме этого, всем подсудимым были предъявлены обвинения в рэкете, ложных заявлениях, склонении государственных должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, оказании влияния на свидетелей, краже компьютеров и лжесвидетельстве.

До этого политику были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмены выборов 2020 года, в ненадлежащем обращении с секретными документами, а также в выплате $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание. Сам Трамп вину не признает. Он также просил судить его после выборов 2024 года.



