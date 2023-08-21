Axios узнал о поиске крупнейшими спонсорами республиканцев замены Трампу

Доноры республиканцев ищут конкурента Трампу в преддверии праймериз, однако основной электорат партии симпатизирует ему. Согласно опросам, бо́льшая доля американцев не хочет видеть президентом ни Байдена, ни Трампа

Гленн Янгкин (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Некоторые крупнейшие спонсоры Республиканской партии США занимаются поиском альтернативы Дональду Трампу перед выборами президента, пишет Axios со ссылкой на источники среди них.

«Люди в отчаянии. Они обеспокоены тем, что может произойти, если Трамп выиграет праймериз, и им нужна жизнеспособная альтернатива», — сказал один из источников в Республиканской партии.

Тайные предложения баллотироваться получили губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор Джорджии Брайан Кемп, они не исключают, что могут ответить согласием, рассказали собеседники издания. Среди поддержавших Янгкина — миллиардеры Рональд Лаудер (состояние — $4,3 млрд), Томас Петерффи ($28,3 млрд) и, как выяснила The New York Times, Руперт Мердок ($17,2 млрд). На стороне Кемпа бывший советник Трампа Джон Болтон. Рассмотрение в качестве потенциальных кандидатов Янгкина и Кемпа бьет по позициям Десантиса, считавшегося прежде основным соперником Трампа внутри партии.

Хотя республиканские спонсоры и элита в восторге от Янгкина, предупредил один из источников, электоральная база имеет другие предпочтения: «Базе нравится Трамп».

Республиканская партия назначила праймериз на 24 февраля 2024 года, они пройдут в Южной Каролине. Там рассчитывают, что это даст кандидату больше времени для подготовки к голосованию, которое пройдет в ноябре этого же года. На этой неделе, 23 августа, пройдут первые предварительные дебаты республиканцев, Трамп уже отказался принять в них участие. По сведениям CNN, бывший президент намерен вместо этого дать интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону.

Согласно результатам последнего опроса Fox News, большинство (54%) республиканцев благосклонно высказались о Трампе, что на 11 пунктов выше оценки конца прошлого года. Ни один другой кандидат в президенты от республиканцев не достигает даже половины уровня поддержки Трампа внутри партии.

Демократы пока тоже не определились со своим кандидатом, о намерении выдвинуть свою кандидату объявил действующий президент Джо Байден. Согласно опросам, он — фаворит среди демократов.

При этом бо́льшая доля американцев (36%) не относится положительно ни к Байдену, ни к Трампу. О своей симпатии к Трампу сообщили при этом 33% опрошенных, к Байдену — 32%.