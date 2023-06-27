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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Путин объявил минуту молчания в честь погибших во время мятежа летчиков

Путин объявил минуту молчания в память о сбитых во время мятежа «Вагнера» летчиков
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на крыльце Грановитой палаты в Кремле объявил минуту молчания в память о летчиках, которых бойцы ЧВК «Вагнер» сбили 24 июня.

«В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания», — сказал Путин.

Путин объявил минуту молчания в честь погибших во время мятежа летчиков
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Корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова ранее сообщала о сбитом бойцами ЧВК самолете Ил-22, который обычно используют как командный пункт. По ее словам, на борту находились десять человек, все они погибли. Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин 24 июня говорил, что его бойцами было сбито два военных вертолета. Минобороны о потерях авиатехники в результате действий ЧВК не сообщало.

26 июня Путин во время своего обращения к гражданам России поблагодарил военнослужащих, «которые встали на пути у мятежников», и отметил, что мужество и самопожертвование погибших летчиков «уберегли Россию от трагических разрушительных последствий».

В ночь с 23 на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направились на север, в сторону Москвы. Российское Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией.

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Вечером того же дня Пригожин провел переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, по итогам которых было решено, что колонны «Вагнера» будут развернуты и бойцы отправятся в свои полевые лагеря. Основателю ЧВК, как рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пообещали, что он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Путина. Бойцам предложили подписать контракт с Минобороны, покинуть службу либо «уйти в Белоруссию».

Теги
Персоны
Владимир Путин мятеж минута молчания летчики ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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