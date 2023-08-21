Эрдоган заявил о намерении встретиться с Путиным в сентябре

Эрдоган планирует встретиться с Путиным «лицом к лицу» в сентябре, если лидеры найдут на это время между саммитами «Большой двадцатки» и ООН

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре, сообщила турецкая газета Milliyet.

«В сентябре проходит встреча G20 в Индии и [сессия] Генеральной Ассамблеи ООН в США. Если мы найдем возможность в этой напряженной обстановке, то встретимся и поговорим с Путиным с глазу на глаз», — сказал он.

Лидеры двух стран должны обсудить зерновую сделку, Эрдоган добавил, что он намерен изменить отношение Путина к соглашению на «положительное». Президент отметил, что скоро министр иностранных дел Турции может поехать в Россию, «потому что очень важно, чтобы работа была очной».

Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. Москва заверила, что вернется к соглашению, если будут выполнены условия российской стороны — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, снятие запрета на доступ в порты. Bild со ссылкой на служебную переписку между МИДом и посольствами России и Турции передавала, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки.

О готовящемся визите Путина в Турцию Эрдоган сообщил в июле. Он уточнил, что намерен обсудить с российским коллегой продление зерновой сделки и обмен военнопленными с Украиной. В Кремле заявили, что встреча возможна, но ее точная дата пока неизвестна. В начале августа президенты провели телефонный разговор, во время которого в том числе договорились о визите Путина, сообщала канцелярия турецкого президента.

Позже газета A Haber написала, что визит Путина может состояться в последнюю неделю августа или в начале сентября, при этом рассматривается и приезд Эрдогана в Россию.

Главный советник Эрдогана Акиф Кылыч 19 августа сообщил, что не видит охлаждения отношений Анкары и Москвы. Он добавил, что продолжается обсуждение визита Путина в Турцию.