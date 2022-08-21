ВГА сообщила, что в Новой Каховке «очень мощно» работала система ПВО

В военно-гражданской администрации обвинили украинских военных в очередной попытке обстрелять город и расположенную поблизости Каховскую ГЭС

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ВСУ попытались обстрелять Каховскую ГЭС и Новую Каховку, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев, передает ТАСС. По его словам, в городе «очень мощно» работала система ПВО, прозвучало «штук 15 [взрывов]».

Накануне в ВГА Херсонской области заявили, что украинская сторона нанесла по Херсону ракетный удар, но ПВО отразила атаку. За день до этого глава администрации Каховского региона сообщил, что система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку на Каховскую ГЭС.

Новая Каховка подвергалась удару в июле, несколько человек были ранены. Удар был нанесен вблизи Каховской ГЭС, расположенной в 5 км от города. Спустя несколько дней власти сообщили, что украинские военные вновь атаковали Новую Каховку, но ГЭС не была повреждена.

В середине августа замглавы ВГА Херсонской области призвал украинские власти прекратить обстреливать регион и дать местному населению «возможность воспользоваться законным правом на самоопределение».

Военно-гражданская администрация в Херсонской области была сформирована после того, как регион в середине марта перешел под контроль российских военных. Украина считает эти территории оккупированными. В ВГА заявляли о намерении провести референдум о вхождении Херсонской области в состав России.