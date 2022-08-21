ВГА сообщила, что в Новой Каховке «очень мощно» работала система ПВО

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Тренер ЦСКА назвал лишней паникой нарушение регламента в игре с «Ахматом» Спорт, 21:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:07
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 20:53
Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово Общество, 20:53
Лучший десятиборец Уэльса получил переломы черепа и шеи в ДТП Спорт, 20:42
Среди погибших в ДТП в Ульяновской области оказались 14 граждан Киргизии Общество, 20:31
Активистки обнажили грудь во время фотосессии с Шольцем Политика, 20:19
ВГА сообщила, что в Новой Каховке «очень мощно» работала система ПВО Политика, 20:02
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 20:02
США, Британия, ФРГ выступили за обеспечение безопасности Запорожской АЭС Политика, 19:54
Шольц зимой заверил Путина, что Киев не примут в НАТО в ближайшие 30 лет Политика, 19:51
«Зенит» забил «Торпедо» два гола за четыре минуты и возглавил РПЛ Спорт, 19:25
Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская Общество, 19:22
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 19:17
Военная операция на Украине ,  

ВГА сообщила, что в Новой Каховке «очень мощно» работала система ПВО

В военно-гражданской администрации обвинили украинских военных в очередной попытке обстрелять город и расположенную поблизости Каховскую ГЭС
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

ВСУ попытались обстрелять Каховскую ГЭС и Новую Каховку, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев, передает ТАСС. По его словам, в городе «очень мощно» работала система ПВО, прозвучало «штук 15 [взрывов]».

Накануне в ВГА Херсонской области заявили, что украинская сторона нанесла по Херсону ракетный удар, но ПВО отразила атаку. За день до этого глава администрации Каховского региона сообщил, что система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку на Каховскую ГЭС.

Новая Каховка подвергалась удару в июле, несколько человек были ранены. Удар был нанесен вблизи Каховской ГЭС, расположенной в 5 км от города. Спустя несколько дней власти сообщили, что украинские военные вновь атаковали Новую Каховку, но ГЭС не была повреждена.

В середине августа замглавы ВГА Херсонской области призвал украинские власти прекратить обстреливать регион и дать местному населению «возможность воспользоваться законным правом на самоопределение».

Военно-гражданская администрация в Херсонской области была сформирована после того, как регион в середине марта перешел под контроль российских военных. Украина считает эти территории оккупированными. В ВГА заявляли о намерении провести референдум о вхождении Херсонской области в состав России.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Херсонская область Украина ПВО
Материалы по теме
Власти Херсона сообщили об отражении ракетного удара
Политика
В Херсонской области призвали Украину прекратить обстрелы региона
Политика
В Херсонской области сообщили о предотвращении прорыва ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter