Axios узнал о «сложных переговорах» США и Израиля по уступкам Ирану

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Правительства США и Израиля ведут сложные и интенсивные переговоры в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Вашингтон убеждает Иерусалим в отсутствии новых уступок Тегерану. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников.

Американские официальные лица убеждают израильских коллег, что результат переговоров с Ираном еще не определен, а ее заключение не является неизбежным. Для обсуждения этого вопроса в Вашингтоне на следующей неделе встретятся советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан и его израильский коллега Эяль Хулата. Израильские официальные лица заявили, что ожидают более жестких дискуссий.

«Мы не успокоены. Мы очень обеспокоены», — подчеркнул один из них Axios.

В Израиле при этом не намерены доводить ситуацию до публичной конфронтации с США по вопросу ядерной программы Ирана, заверили источники издания. Один из них напомнил, что предыдущий израильский премьер-министр, Биньямин Нетаньяху, в 2015 году из-за этого «испортил отношения» с США.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был согласован в 2015 году после многолетних переговоров между Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Ираном. Он предусматривал снятие санкций с Исламской Республики в обмен на ограничение ее ядерной программы и гарантии, что она не будет создавать ядерное оружие. В мае 2018 года 45-й президент США Дональд Трамп решил выйти из СВПД и восстановить американские санкции в отношении Ирана. В свою очередь, Тегеран стал постепенно сокращать свои обязательства в рамках соглашения, в том числе касающиеся показателей обогащения урана и количества центрифуг. Администрация Джо Байдена заявила об интересе к возвращению в сделку.

Евросоюз на переговорах по СВДП предложил ослабить санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщила Politico в середине августа со ссылкой на источники. В Вашингтоне тогда же заверили, что не меняют своих правил и стандартов в вопросе санкций.

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Позднее собеседники CNN рассказали, что Иран отказался от требования к США отменить санкции против КСИР (они были ключевым препятствием на пути к достижению соглашения). При этом в Тегеране потребовали включить в договор компенсации на случай, если США снова выйдут из соглашения. Источники CNN предположили, что такая инициатива «может замедлить процесс, но сейчас, похоже, наблюдается больший импульс, чем в прошлом году».

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