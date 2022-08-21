Axios узнал о «сложных переговорах» США и Израиля по уступкам Ирану
Правительства США и Израиля ведут сложные и интенсивные переговоры в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Вашингтон убеждает Иерусалим в отсутствии новых уступок Тегерану. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников.
Американские официальные лица убеждают израильских коллег, что результат переговоров с Ираном еще не определен, а ее заключение не является неизбежным. Для обсуждения этого вопроса в Вашингтоне на следующей неделе встретятся советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан и его израильский коллега Эяль Хулата. Израильские официальные лица заявили, что ожидают более жестких дискуссий.
«Мы не успокоены. Мы очень обеспокоены», — подчеркнул один из них Axios.
В Израиле при этом не намерены доводить ситуацию до публичной конфронтации с США по вопросу ядерной программы Ирана, заверили источники издания. Один из них напомнил, что предыдущий израильский премьер-министр, Биньямин Нетаньяху, в 2015 году из-за этого «испортил отношения» с США.
Евросоюз на переговорах по СВДП предложил ослабить санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщила Politico в середине августа со ссылкой на источники. В Вашингтоне тогда же заверили, что не меняют своих правил и стандартов в вопросе санкций.
Позднее собеседники CNN рассказали, что Иран отказался от требования к США отменить санкции против КСИР (они были ключевым препятствием на пути к достижению соглашения). При этом в Тегеране потребовали включить в договор компенсации на случай, если США снова выйдут из соглашения. Источники CNN предположили, что такая инициатива «может замедлить процесс, но сейчас, похоже, наблюдается больший импульс, чем в прошлом году».
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