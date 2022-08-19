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Сестра Ким Чен Ына отвергла предложенную Южной Кореей «ядерную сделку»

КНДР никогда не согласится на «дерзкую инициативу», предложенную президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, которая предусматривает экономическую и технологическую помощь в ответ на денуклеаризацию полуострова. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, передает Yonhap.

17 августа Юн Сок Ёль призвал КНДР к немедленной денуклеаризации полуострова в ответ на дипломатическую поддержку нормализации отношений между с Соединенными Штатами, обсуждение вопросов разоружения, финансовую и международную инвестиционную поддержку, а также помощи с продовольствием, сельскохозяйственными технологиями и медицинским обслуживанием.

«Идея президента Юн Сок Ёля о дорожной карте денуклеаризации, о которой было объявлено в его поздравительном выступлении, является верхом глупости и мы никогда этим не займемся», — заявила Ким Ё Чжон.

КНДР запустила две ракеты в 100-й день во власти президента Южной Кореи
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

В 2018 году США и КНДР начали переговоры по денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности и снятие с нее санкций. Однако позже Пхеньян обвинил Вашингтон в затягивании переговоров и назвал сделку «уловкой». В начале 2020 года Ким Чен Ын заявил, что «денуклеаризации полуострова не будет никогда», если США не откажутся от враждебной политики по отношению к КНДР.

Генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно призывал страны с ядерным арсеналом вернуться на путь разоружения и говорил, что единственная гарантия того, что ядерное оружие не будет использовано, — его полная ликвидация. В ходе своего последнего визита в Южную Корею он также призвал КНДР к ядерному разоружению.

В ответ представитель МИД Северной Кореи Ким Сон Гён заявил, что эти заявления противоречат обязанностям генсека, поскольку в них нет «беспристрастности и справедливости» и они не могут представлять «справедливую позицию международного сообщества».

Теги
КНДР Южная Корея Ким Чен Ын ядерная сделка
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