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WSJ узнал об усилении давления США на Иран для возобновления СВПД

По данным газеты, США намерены ввести санкции против компаний в ОАЭ, экспортирующих значительные объемы иранской нефти под видом иракской
Фото: Abedin Taharkenareh / EPA / ТАСС
Фото: Abedin Taharkenareh / EPA / ТАСС

Вашингтон в ближайшее время может ввести санкции против бизнесмена и ряда компаний из ОАЭ, занимающихся, по мнению США, «смешиванием» и перевалкой нефтепродуктов из Ирана. Таким образом США намерены повлиять на Иран и заставить его вернуться к переговорам о возобновлении «ядерной сделк, сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, правоохранительные органы США подозревают несколько компаний в ОАЭ в подделке документов о происхождении поставляемой в страну нефти. Так, иранская нефть помечалась в документах как иракская, поставки которой не находятся под санкциями Вашингтона.

Санкции будут усиливаться до тех пор, «пока иранцы не примут выдвинутое предложение и не вернутся к СВПД, — сказал WSJ высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена.

Как уточнили газете источники в армии США, за операциями с перевалкой иранской нефти стоит родившийся в Ираке гражданин Великобритании и ОАЭ Салим Ахмед Саид и связанная с ним корпорация AISSOT. Сам Саид отрицал свою связь с компанией.

Reuters узнал об уменьшении шансов на ядерную сделку Ирана и США
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Фото:Vahid Salemi / AP

В 2015 году Иран, США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Государства — участники сделки договорились не вводить против Тегерана санкции в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия, ограничение на степень обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана.

Вашингтон в 2018 году во время президентства Дональда Трампа вышел из сделки, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня.

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Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению условий ядерной сделки, если Иран осуществит аналогичные шаги. Переговоры сторон состоялись в Дохе в конце июня. Американскую сторону представлял специальный посланник Роберт Малли, иранскую — замглавы МИДа Али Багери Кани. Координатором выступил политический директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

30 июня Мора сообщил, что по итогам переговоров стороны не достигли прогресса, передавал Reuters. По данным иранского агентства IRNA, в Иране сочли подход Запада к переговорам «неадекватным». Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что в адрес Тегерана выдвинуты не соответствующие действительности обвинения, поскольку прозрачность и мирную направленность ядерной программы страны подтверждает МАГАТЭ.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
нефть Иран США ОАЭ санкции
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