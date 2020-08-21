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Bild сообщила о вылете за Навальным самолета из Германии

Из Германии в Россию вылетел самолет, который должен доставить политика Алексея Навального на лечение в ФРГ. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на правозащитника Джейка Бизилджа, основателя организации Cinema for Peace Foundation, которая ранее выразила намерение вывезти Навального в Германию.

«Самолет уже в воздухе, у нас с 00:35 (1:35 мск — РБК.) есть все необходимые российские документы, и мы надеемся, что завтра утром Алексея можно будет перевезти, чтобы мы могли доставить его прямо в Берлин», — сказал изданию Бизилдж.

Bild сообщает, что самолет с медиками вылетел в 3.11 по местному времени (4:11 мск) из Нюрнберга. Если все пойдет по плану, Навальный может быть в Берлине к полудню, отмечает издание.

Утром 20 августа Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, оппозиционера увезли в больницу. Политик впал в кому, он находится на искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

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Соратники оппозиционера уверены, что его отравили. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, перед вылетом он пил только черный чай в томском аэропорту.

Один из врачей Навального Ярослав Ашихмин заявил, что его необходимо перевести в Европу для дальнейшего лечения. Жена политика Юлия обсудила условия для транспортировки супруга с главным врачом омской больницы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти готовы помочь с его отправкой за границу. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия может принять Навального для лечения.

Как сообщал Reuters, немецкая организация Cinema for Peace Foundation выразила намерение отправить за Навальным авиацию, чтобы доставить его на лечение в Германию. Джейк Бизилдж говорил, что находится в контакте с властями, чтобы получить разрешение на транспортировку политика в Германию.

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В сентябре 2018 года Бизилдж помог перевезти на лечение в ФРГ участника арт-группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, который попал в реанимацию в Москве после заседания по делу о неповиновении полиции на акции во время чемпионата мира по футболу.

Теги: Алексей Навальный, отравление, Германия
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