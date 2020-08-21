Bild сообщила о вылете за Навальным самолета из Германии

Из Германии в Россию вылетел самолет, который должен доставить политика Алексея Навального на лечение в ФРГ. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на правозащитника Джейка Бизилджа, основателя организации Cinema for Peace Foundation, которая ранее выразила намерение вывезти Навального в Германию.

«Самолет уже в воздухе, у нас с 00:35 (1:35 мск — РБК.) есть все необходимые российские документы, и мы надеемся, что завтра утром Алексея можно будет перевезти, чтобы мы могли доставить его прямо в Берлин», — сказал изданию Бизилдж.

Bild сообщает, что самолет с медиками вылетел в 3.11 по местному времени (4:11 мск) из Нюрнберга. Если все пойдет по плану, Навальный может быть в Берлине к полудню, отмечает издание.

Утром 20 августа Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, оппозиционера увезли в больницу. Политик впал в кому, он находится на искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Соратники оппозиционера уверены, что его отравили. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, перед вылетом он пил только черный чай в томском аэропорту.