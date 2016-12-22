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Иран обвинил США в создании группы действий для свержения власти в стране
Политика, 15:24
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Иран обвинил США в создании группы действий для свержения власти в стране
Объединение появилось в составе Госдепа. Официально о нем в США объявили 16 августа, оно должно заняться координацией политики Вашингтона по Ирану. Однако Тегеран уверен: Штаты таким образом хотят совершить в стране госпереворот
Мохаммад Джавад Зариф (Фото: Li Muzi / Zuma / ТАСС)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в создании «группы действий», которая, по его сведениям, должна будет совершить в стране очередной государственный переворот. Об этом глава иранского внешнеполического ведомства написал на своей официальной странице в Twitter.

«В этот день 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство доктора [юридических] наук, премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, восстановив [в стране] диктатуру и подчинив себе иранцев на следующие 25 лет», — сообщил министр. «Теперь [входящая в Госдеп] «группа действий» мечтает сделать то же самое посредством давления, дезинформации и демагогии. Никогда больше [такое не повторится]», — заключил Зариф.

О создании в США «Группы действий Ирана» (Iran Action Group) стало известно в четверг, 16 августа. Глава американского Госдепа Майк Помпео тогда назвал ответственным за это объединение советника Госдепартамента по политическому планированию Брайана Хука. Группа, как уточнял глава ведомства, должна будет заняться координацией «кампании давления» Штатов на Иран после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном (цитата по Reuters).​

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Спецслужбы США и Великобритании в 1953 году помогли организовать в Иране госпереворот, в ходе которого было свергнуто ​демократически избранное правительство Национального фронта Ирана (его возглавлял Мохаммед Мосаддык). В стране после этого была восстановлена власть шаха Мохаммеда Резы Пехлеви (он был свергнут во время Исламской революции в 1979 году).​

О выходе Штатов из ядерной сделки с Тегераном американский президент Дональд Трамп объявил в мае. Соглашение было подписано между Ираном, Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем. В соответствии с ним Тегеран должен был отказаться от своей ядерной программы в обмен на отказ остальных участников сделки от санкций против Ирана. Трамп это соглашение неоднократно критиковал, утверждая, что иранские власти условия договора не соблюдают.​

После выхода Вашингтона из договора Штаты объявили о возобновлении всех прежних ограничений против Тегерана к ноябрю. Они коснутся в том числе иранской промышленности, торговли и золотодобывающей промышленности, а также топливно-энергетического комплекса. «Наша цель — усилить давление на иранский режим, сократив до нуля его доходы от продаж сырой нефти», — утверждал в июле Брайан Хук. В Иране, реагируя на подобные заявления, пригрозили заблокировать поставки нефти в Персидском заливе.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Иран , Вашингтон
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