Трамп обвинил власти Китая и ЕС в манипуляциях с их собственными валютами

Власти Евросоюза манипулируют евро, уверен президент США. То же самое, по его мнению, делают в Китае с юанем. Ранее Трамп обвинял ЕС и Китай в понижении процентной ставки в то время, как Штаты ее повышают

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп, реагируя на решение назначенного им ​главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла постепенно повысить базовую процентную ставку, заявил, что он «не в восторге» от подобных идей. Американский лидер также раскритиковал Китай и власти Евросоюза, которые, по его мнению, манипулируют собственной валютой. Такую точку зрения Трамп выразил в интервью Reuters.

«Я не в восторге от повышения процентных ставок, нет, я не в восторге», — заявил политик, добавив, что ФРС должна быть более сговорчивой.

Трамп назначил Пауэлла на пост главы ФРС в 2017 году. До этого он занимал должность члена совета управляющих Федеральной резервной системы Штатов. На посту председателя ФРС Пауэлл сменил демократа Джанет Йеллен. После этого американский Центробанк уже дважды повышал базовую ставку. В последний раз такое решение ФРС приняла в июне. Тогда базовая ставка была увеличена до 1,75-2%.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), к концу года Федеральная резервная система США собирается повысить ставку еще два раза. Согласно планам регулятора, в следующем году это должно произойти еще три раза. Как отмечает издание со ссылкой на источники в Белом доме, у советников Трампа подобные идеи вызывают беспокойство. По их мнению, к 2020 году экономический рост в Штатах должен замедлиться, в связи с чем стране будет сложнее создавать новые рабочие места. Так Трампу будет «очень сложно переизбраться в 2020 году» на пост президента, уверен один из источников WSJ.​

Президент США в интервью Reuters также высказал мнение, что Китай манипулирует с собственной валютой. «То же самое делает и Евросоюз с евро», — добавил американский лидер.

Это уже не первый раз, когда Трамп обвиняет власти ЕС и Китая в манипуляциях с их собственными валютами. Об этом же американский лидер писал на своей странице в Twitter 20 июля. Тогда президент США также обвинял Китай и страны Евросоюза в понижении процентной ставки, в то время как Америка ее, напротив, повышает. Трамп утверждал, что таким образом они «забирают большое конкурентное преимущество США». «Как обычно, неравное игровое поле», — отмечал глава государства.