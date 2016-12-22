Французская Total ушла из Ирана из-за санкций США

Глава МИД Ирана Бижан Зангане сообщил, что французская Total разорвала контракт с иранской компанией NIOC. Решение уйти из Ирана нефтегазовая корпорация приняла из-за возобновления санкций США

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Французская нефтегазовая корпорация Total официально расторгла контракт на разработку месторождения Южный Парс, которую она намеревалась вести совместно с иранской государственной компанией National Iranian Oil Company (NIOC). Такое заявление сделал министр энергетики Ирана Бижан Зангане, сообщает иранское новостное агентство Icana.

«Total официально вышла из договоренности по разработке Южного Парса-11. Прошло уже более двух месяцев с того момента, как компания объявила о выходе из соглашения», — сказал глава минэнерго Ирана. По его словам, Иран в данный момент ищет замену компании.

О своем решении выйти из многомиллиардного соглашения Total объявила в середине мая, после того как президент США Дональд Трамп решил возобновить санкции против Ирана и выйти из шестистороннего соглашения по «ядерной сделке» (договор был заключен в 2015 году между США, Великобританией, Францией, Ираном, Россией и Германией). Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой этого соглашения, утверждая, что иранские власти условия договора не соблюдают.​

Сумма первоначальных инвестиций в разработку 11 этапа месторождения Южный Парс, подписанного между NIOC и Total в 2017 году, оценивалась в $1 млрд. На момент подписания соглашения французская компания успела инвестировать €40 млн, следовало из сообщения компании о решении выйти из иранского проекта.

Вашингтон также объявил о возобновлении всех прежних ограничений против Ирана: первый этап, подразумевающий запрет на валютные сделки, торговлю драгметаллами и долговыми бумагами Ирана, вступил в действие 6 августа. Вторая часть ограничений, в том числе санкции против транзакций иранского Центробанка, платежей для оплаты иранской нефти, а также другие меры, затрагивающие топливно-энергетический сектор страны, вступят в силу к ноябрю.

Европейские страны заявили, что не поддерживают решение Вашингтона выйти из сделки и разработают пакет защитных мер, которые будут направлены на помощь компаниям из Европы, работающими с Тегераном, а также предупредили США, что введут собственные санкции против американских компаний.

Ранее сегодня официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми заявил, что Иран считает действия европейских стран недостаточными, сообщало агентство Tasnim.

«К сожалению, по причине августовских каникул и положения дел в Европе мы столкнулись с замедлением [процесса по сохранению ядерной сделки], и нас это не совсем устраивает», — сказал Гасеми. Он также добавил, что Тегеран «настоятельно» просит, чтобы эти страны «более серьезно подошли к вопросу и активнее прилагали необходимые усилия».

По его словам, Тегеран «в целом положительно» оценивает озвученные лидерами европейских стран предложения по сохранению ядерной сделки. «В некоторых случаях предложенные механизмы понятны, но в других случаях — нет. Такое положение дел не устраивает Иран», — отметил Гасеми.