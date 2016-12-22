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Французская Total ушла из Ирана из-за санкций США
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Французская Total ушла из Ирана из-за санкций США
Политика, 12:57
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Французская Total ушла из Ирана из-за санкций США
Глава МИД Ирана Бижан Зангане сообщил, что французская Total разорвала контракт с иранской компанией NIOC. Решение уйти из Ирана нефтегазовая корпорация приняла из-за возобновления санкций США
Фото: Charles Platiau / Reuters

Французская нефтегазовая корпорация Total официально расторгла контракт на разработку месторождения Южный Парс, которую она намеревалась вести совместно с иранской государственной компанией National Iranian Oil Company (NIOC). Такое заявление сделал министр энергетики Ирана Бижан Зангане, сообщает иранское новостное агентство Icana.

«Total официально вышла из договоренности по разработке Южного Парса-11. Прошло уже более двух месяцев с того момента, как компания объявила о выходе из соглашения», — сказал глава минэнерго Ирана. По его словам, Иран в данный момент ищет замену компании.

О своем решении выйти из многомиллиардного соглашения Total объявила в середине мая, после того как президент США Дональд Трамп решил возобновить санкции против Ирана и выйти из шестистороннего соглашения по «ядерной сделке» (договор был заключен в 2015 году между США, Великобританией, Францией, Ираном, Россией и Германией). Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой этого соглашения, утверждая, что иранские власти условия договора не соблюдают.​

Сумма первоначальных инвестиций в разработку 11 этапа месторождения Южный Парс, подписанного между NIOC и Total в 2017 году, оценивалась в $1 млрд. На момент подписания соглашения французская компания успела инвестировать €40 млн, следовало из сообщения компании о решении выйти из иранского проекта.

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Вашингтон также объявил о возобновлении всех прежних ограничений против Ирана: первый этап, подразумевающий запрет на валютные сделки, торговлю драгметаллами и долговыми бумагами Ирана, вступил в действие 6 августа. Вторая часть ограничений, в том числе санкции против транзакций иранского Центробанка, платежей для оплаты иранской нефти, а также другие меры, затрагивающие топливно-энергетический сектор страны, вступят в силу к ноябрю.

Европейские страны заявили, что не поддерживают решение Вашингтона выйти из сделки и разработают пакет защитных мер, которые будут направлены на помощь компаниям из Европы, работающими с Тегераном, а также предупредили США, что введут собственные санкции против американских компаний.

Ранее сегодня официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми заявил, что Иран считает действия европейских стран недостаточными, сообщало агентство Tasnim.

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«К сожалению, по причине августовских каникул и положения дел в Европе мы столкнулись с замедлением [процесса по сохранению ядерной сделки], и нас это не совсем устраивает», — сказал Гасеми. Он также добавил, что Тегеран «настоятельно» просит, чтобы эти страны «более серьезно подошли к вопросу и активнее прилагали необходимые усилия».

По его словам, Тегеран «в целом положительно» оценивает озвученные лидерами европейских стран предложения по сохранению ядерной сделки. «В некоторых случаях предложенные механизмы понятны, но в других случаях — нет. Такое положение дел не устраивает Иран», — отметил Гасеми.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Иран , Total , Санкции
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