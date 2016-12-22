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Евросоюз назвал дату начала блокировки санкций США против Ирана
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Евросоюз назвал дату начала блокировки санкций США против Ирана
Политика, 16:12
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Евросоюз назвал дату начала блокировки санкций США против Ирана

Блокировка Евросоюзом санкций США против Ирана вступает в силу 7 августа. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.

«Мы полны решимости защищать европейских экономических операторов, занимающихся законным бизнесом с Ираном, в соответствии с законодательством ЕС и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН», — отмечается в заявлении.

Еврокомиссия запустила процесс блокировки санкций США против Ирана
Политика

«Сохранение ядерной сделки с Ираном — это вопрос соблюдения международных соглашений и гарантий международной безопасности», — говорится в заявлении.

Пять постоянных членов СБ ООН (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай) и Германия подписали СВПД (ядерную сделку с Ираном) в 2015 году после десяти лет переговоров. По условиям сделки, Тегеран согласился ограничить ядерные разработки и пустить экспертов МАГАТЭ на свои объекты.

Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из сделки, а также о введении санкций в отношении Ирана.

В связи с этим ЕС выразил намерения следовать СВПД и защищать интересы европейских компаний. В результате была активирована «блокирующая регуляция» Еврокомиссии 1996 года.

Теги: Евросоюз , Иран , Санкции
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