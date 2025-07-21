Британия объявила о санкциях против 135 нефтяных танкеров
Великобритания объявила о новых санкциях против энергетического и нефтяного секторов России, сообщил МИД.
Под санкции попали 135 нефтяных танкеров, которые, по мнению западных стран, входят в теневой флот России.
Лондон объявляет о новых ограничениях после того, как Британия и ЕС снизили потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, отметили в МИД.
В санкционный список также включен киргизский «Керемет Банк». Британия объясняет ограничительные меры против банка тем, что тот оказывал поддержку России путем предоставления финансовых услуг. «Керемет Банк» также находится под американскими санкциями.
Туда же внесена компания Litasco Middle East DMCC — торговое подразделение ЛУКОЙЛа, которое базируется в Дубае. «Компания Litasco Middle East DMCC получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в российском энергетическом секторе», — говорится в обосновании. Bloomberg сообщал, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против Litasco Middle East DMCC, однако против этого возражала Венгрия.
Под санкции также попала компания
Intershipping Services LLC — как утверждается, она «ответственна за регистрацию судов теневого флота под флагом Габона».
РБК направил запрос в «Керемет Банк».
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