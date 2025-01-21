 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Киргизский банк «Керемет» ограничил работу карт Visa из-за санкций США

Сюжет
Война санкций
Фото: Thiago B Trevisan / Shutterstock
Фото: Thiago B Trevisan / Shutterstock

Киргизский банк «Керемет», попавший под санкции США, ограничил использование карт международной платежной системы Visa. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«В связи с ограничениями, введенными со стороны международной платежной системы VISA, карты VISA, выпущенные «Керемет Банком», обслуживаются исключительно в устройствах (POS-терминал, платежный терминал, банкомат), принадлежащих ОАО «Керемет Банк», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что все деньги клиентов находятся на карточных счетах. Их можно перевести через мобильное приложение на другие карты или расчетные счета, а также снять в кассах банка, предъявив паспорт, добавили в пресс-службе.

ВТБ запланировал открыть в Иране дочерний банк
Бизнес

Ранее власти США ввели санкции против «Керемет Банка». По данным американского Минфина, банк поддерживал связь с российскими властями и банком ПАО «Промсвязьбанк», который с 2022 года находится под американскими санкциями. Российские власти считают санкции незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

Кремль опубликовал кадры видеоконференции Путина и Си Цзиньпина

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Как визит в Россию довел словацкого премьера до вотума недоверия

Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставки

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

В центре Санкт-Петербурга начали снос знаменитых ларьков. Видео

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Киргизия Visa Минфин США
Материалы по теме
ЦБ и национальный депозитарий выступили против банкротства Euroclear
Финансы
Два банка в Казахстане приостановили выпуск карт иностранцам
Финансы
Суд обязал Райффайзенбанк выплатить €2 млрд по иску «Распериа»
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 18:01
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на курортеПолитика, 18:02
Пересадка лица и лекарство от рака: что умеют пластики нового поколенияТренды, 18:01
В Казахстане все еще можно открыть банковский счет. Как это сделатьИнвестиции, 18:01
На Украине улучшилось отношение к русскимПолитика, 17:58
Официальный курс доллара упал на ₽2 и впервые в 2025 году стал ниже ₽100Инвестиции, 17:53
Герасимов посетил группировку «Центр» в зоне спецоперацииПолитика, 17:53
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 17:49
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Киргизский банк «Керемет» ограничил работу карт Visa из-за санкций СШАПолитика, 17:49
Дума одобрила запрет хозяевам подземных гаражей оформлять права на землюНедвижимость, 17:47
Минцифры сообщило, что «Госуслуги» не были затронуты при хакерской атакеОбщество, 17:43
Евгений Кузнецов пропустит Матч звезд КХЛ из-за травмыСпорт, 17:38
Фигуристы Бойкова и Козловский опровергли информацию о распаде своей парыСпорт, 17:37
В Москве более чем в 1,5 раза увеличился спрос на услуги психологовГород, 17:35
Лукашенко назвал заявления Трампа о Гренландии фейковымиПолитика, 17:32