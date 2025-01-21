Киргизский банк «Керемет» ограничил работу карт Visa из-за санкций США
Киргизский банк «Керемет», попавший под санкции США, ограничил использование карт международной платежной системы Visa. Об этом сообщает пресс-служба банка.
«В связи с ограничениями, введенными со стороны международной платежной системы VISA, карты VISA, выпущенные «Керемет Банком», обслуживаются исключительно в устройствах (POS-терминал, платежный терминал, банкомат), принадлежащих ОАО «Керемет Банк», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что все деньги клиентов находятся на карточных счетах. Их можно перевести через мобильное приложение на другие карты или расчетные счета, а также снять в кассах банка, предъявив паспорт, добавили в пресс-службе.
Ранее власти США ввели санкции против «Керемет Банка». По данным американского Минфина, банк поддерживал связь с российскими властями и банком ПАО «Промсвязьбанк», который с 2022 года находится под американскими санкциями. Российские власти считают санкции незаконными.
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