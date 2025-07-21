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Война Израиля и Ирана ,  
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В МИД Ирана сообщили о послании Пезешкиана Путину

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Советник аятоллы Али Хаменеи на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным передал ему послание от президента Масуда Пезешкиана. завил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи, его цитирует агентство IRNA.

«Али Лариджани <...> разъяснил взгляды Исламской Республики Иран на вопросы развития региона, международные проблемы и двусторонние отношения. Лариджани провел очень хорошую встречу с президентом России, где они обсудили самые разные вопросы», — сказал дипломат.

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Эсмаил Багаи

20 июня Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана. После встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что иранский представитель довел до собеседника оценки ситуации на Ближнем Востоке и обострения вокруг иранской ядерной программы.

Россия вновь выступила за стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование проблем, связанных с ядерной программой Ирана.

Ранее агентство Tasnim сообщило о договоренности Ирана и трех стран «евротройки» — Великобритании, Франции и Германии — возобновить ядерные переговоры. Стороны пришли к «принципиальному соглашению» о проведении встречи, но место и сроки еще не согласованы.

До этого «тройка» пригрозила Ирану восстановлением международных санкций к концу лета, если новое ядерное соглашение не будет достигнуто.

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Анастасия Лежепекова
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