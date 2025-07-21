Иран проведет встречу с Россией и Китаем до переговоров с «евротройкой»

Иран, Китай и Россия на встрече 22 июля обсудят вопрос восстановления санкций против Тегерана, который подняли Британия, Франция и Германия. Через несколько дней иранские представители встретятся со странами «евротройки»

Эсмаил Багаи (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Тегеране во вторник, 22 июля, пройдут трехсторонние консультации представителей Ирана, России и Китая по иранской ядерной программе, сообщил представитель МИДа страны Эсмаил Багаи, передает Tasnim.

Багаи напомнил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или Иранская ядерная сделка 2015 года, был подписан при участии России и Китая, и отметил, что эти страны «могут играть роль в любом процессе в рамках Совета Безопасности ООН».

По словам представителя МИДа, стороны обсудят в том числе возможность возвращения санкций ООН против Ирана, если к концу лета не будет достигнуто новое ядерное соглашение. О готовности восстановить ограничения Тегеран предупредили Франция, Великобритания и Германия, передавал Reuters. Переговоры со странами «евротройки» пройдут в Стамбуле 25 июня, рассказывал ранее Багаи.

«С юридической и логической точки зрения нет оснований для возвращения санкций, снятых в рамках СВПД», — считает представитель МИДа. Об этом же заявлял и министр Аббас Арагчи, отметив, что из сделки 2015 года вышел не Иран, а США.

Арагчи накануне направил письма трем странам Европы, Китаю, России и главе европейской дипломатии Кае Каллас о том, что применение механизма snapback, который подразумевает восстановление санкций, «бессмысленно, неоправданно, незаконно и аморально», сообщил также Багаи.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Британию, Германию и Францию «нарушителями как СВПД, так и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН» об иранской ядерной проблеме. В связи с этим, считает дипломат, эти страны «сами лишили себя права» инициировать возвращение санкций.

Иран утверждает, что его ядерная программа направлена исключительно на мирные цели. Российский президент Владимир Путин говорил, что Тегеран имеет право на мирное использование ядерных технологий и Москва готова поддержать это. Власти Китая в свою очередь заявляют, что ценят «приверженность Ирана отказу от разработки ядерного оружия».