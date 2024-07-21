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Война санкций ,  
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Аналитики Евросоюза признали провал политики санкций против России

Handelsblatt: санкции против России провалились и могут нанести ущерб ЕС
Сюжет
Война санкций
Экономика России активно растет, что означает провал западных санкций, следует из исследования европейских аналитиков. На Западе рассчитывают, что санкции будут действовать как «медленный яд»
Фото: Michele Tantussi / Getty Images
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Западные санкции против России провалились и в будущем могут нанести ущерб ЕС, пишет Handelsblatt со ссылкой на исследования четырех европейских институтов экономических исследований, которые были заказаны Министерством экономики Германии. 

«Российская экономика активно растет на фоне оружейного бума. Теперь эксперты надеются, что санкции будут действовать как медленный яд в долгосрочной перспективе», — говорится в материале издания.

Россия в любом случае вернется к полноценному участию в мировой торговле, тогда этот «яд» может нанести вред ЕС, например в виде роста цен на нефть и газ, пишет Handelsblatt.

Кроме того, такие страны, как Австрия и Венгрия, продолжают получать нефть и газ из России, то же самое фактически делает Германия за счет импорта топлива из Индии, которое произведено из российского сырья. В результате ЕС платит больше «без значительного ослабления» Москвы, отмечает издание.

«У ответственного за санкционную политику Запада, похоже, не существует базовых знаний об экономических связях и роли спроса и предложения», — говорится в публикации.

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Фото:Рамиль Ситдиков / ТАСС
После начала военной операции на Украине ЕС ввел 14 пакетов санкций против России. Последний, в частности, содержит ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты и движение 27 судов из «теневого флота», используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты.

Москва считает западные рестрикции нелегитимными. В Кремле утверждали о возникшем у Запада дефиците «объектов санкционирования». Президент России Владимир Путин считает, что экономика страны восстановилась после беспрецедентного «санкционного натиска» недружественных государств. В сентябре 2023 года он заявил о выходе ВВП России на уровень 2021-го и призвал к созданию условий для дальнейшего стабильного и долгосрочного роста.

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Россия Украина санкции против России Военная операция на Украине Евросоюз
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