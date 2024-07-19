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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен заявил, что санкции не повлияли на российский оборонный комплекс

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС
Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС

Санкции США против России не помешали ей вести военную операцию на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время ежегодного форума по безопасности Aspen Security Forum.

Москва смогла поддержать работу оборонно-промышленного комплекса, сказал Блинкен в ответ на вопрос журналистки о том, работают ли американские санкции в отношении России.

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Фото:Eve Baker / Zuma / ТАСС

Энтони Блинкен был главным сторонником того, чтобы разрешить Украине наносить удары по целям на российской территории. Позже зарубежные издания Politico, The New York Times и Financial Times сообщили, что Байден разрешил Киеву наносить удары по России американским оружием, но только в районе у границы с Харьковской областью, где российские войска начали наступление с территории Белгородской области в середине мая. Затем на Украине заявили, что разрешение Вашингтона позволит Киеву применять поставляемые США реактивные системы HIMARS для нанесения ударов по российским военным и командным центрам.

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американские санкции оборонная промышленность Энтони Блинкен Госдепартамент США Украина
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политик, президент США
20 ноября 1942 года
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