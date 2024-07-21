США и Великобритания нанесли четыре удара по Йемену
США и Великобритания нанесли четыре удара по провинции Ходейда в Йемене, передает телеканал Al Masirah.
«Американо-британская агрессия была направлена против района Рас-Иса в округе Ас-Салиф, нанесено четыре авиаудара», — говорится в сообщении.
США и Великобритания не давали официальных комментариев на этот счет.
Ранее, 20 июля израильские силы нанесли удар по нефтехранилищу в йеменском порту Ходейда, который контролируют хуситы. По данным йеменского Минздрава, в результате атаки пострадали 80 человек.
Это был первый удар Израиля по Йемену с момента обострения конфликта с хуситами. Атака была скоординирована с США и международной коалицией, уже наносившими удары по стране. Этому предшествовал удар беспилотника хуситов в районе американского посольства в Тель-Авиве, в результате которого погиб один человек.
7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС напало на приграничные районы Израиля и захватило в заложники военнослужащих и местных жителей. Ответом стала контртеррористическая операция «Железные мечи» в секторе Газа. Как заявляли власти еврейского государства, ее целью является освобождение всех заложников и полное уничтожение ХАМАС. Йемен выступает в поддержку палестинцев в секторе Газа и называет действия Израиля «геноцидом». В частности, хуситы атакуют корабли, которые, по их мнению, связаны с еврейским государством, в Красном море.
В январе из-за атак на торговые суда США и Великобритания нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене, повстанцы пообещали продолжить свои атаки до прекращения боевых действий в секторе Газа.
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