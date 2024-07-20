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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Министр обороны Израиля назвал очевидным значение удара по Йемену

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал очевидным значение удара по Йемену
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль нанес авиаудар по порту Ходейда, который контролируют хуситы, после атаки их дрона в Тель-Авиве. «Пожар в Ходейде виден по всему Ближнему Востоку, и его значение очевидно», — заявил министр обороны Израиля
Йоав Галант
Йоав Галант (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Удар по Йемену Израиль нанес после того, как атака хуситов навредила израильтянину, заявил министр обороны страны Йоав Галант, пишет The New York Times (NYT).

«Хуситы атаковали нас более 200 раз. В первый раз, когда они причинили вред гражданину Израиля, мы нанесли по ним удар — и мы сделаем это в любом месте, где это может потребоваться», — сказал он.

Истребители израильской армии атаковали порт Ходейда в Йемене, который контролируют хуситы, после того, как в ночь на 19 июля удар их дрона по Тель-Авиву унес жизнь 50-летнего гражданина Израиля. БПЛА упал возле американского посольства. Хуситы заявили, что для атаки использовали новый беспилотник «Яффа», которому «удалось прорвать системы обороны противника».

В порту после удара началось крупное возгорание. Минздрав Йемена сообщал о погибших и раненых без уточнения количества.

«Пожар в Ходейде виден по всему Ближнему Востоку, и его значение очевидно», — добавил Галант.

Министр обороны Израиля назвал очевидным значение удара по Йемену
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NYT со ссылкой на источники пишет, что целями авиаударов были склады нефти и газа и электростанции, которые хуситы использовали в военных целях. Порт Ходейда, по словам анонимного собеседника газеты из числа военных Израиля, является основным маршрутом поставок оружия из Ирана в Йемен. Он также отметил, что при ударе пострадали некоторые объекты «двойного назначения», которые используются и в гражданских целях. Издание отмечает, что через Ходейду в Йемен поступает гуманитарная помощь.

Израиль ударил по Йемену после атаки дрона хуситов в Тель-Авиве
Политика

Ранее портал Axios сообщил, что Израиль нанес удар в координации с США и другими союзниками, но, по словам четырех источников NYT, еврейское государство действовало в одиночку, без участия американских военных.

Армия обороны Израиля сообщила, что в атаке участвовали истребители F-15. Телеканал Al Arabiya передавал, что в атаке было задействованоы 12 израильских самолетов.

Представитель хуситов (движения «Ансар Аллах») Мухаммед Абдель Салям назвал произошедшее «жестокой израильской агрессией» с целью усилить страдания йеменского народа и заставить Йемен прекратить поддержку Палестины, но он не собирается отказываться от нее.

«Ансар Аллах» пообещал не оставить без ответа действия Израиля.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль Йемен авиаудар
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