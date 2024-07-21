 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Bloomberg сообщил о последней попытке Байдена сплотить демократов

Bloomberg анонсировал последнюю попытку Байдена «спасти предвыборную кампанию»
Сюжет
Выборы президента США
Байден на выходных встретится с главными политическими помощниками и попытается их убедить в своей возможности переизбраться, пишет Bloomberg. Агентство называет это последней попыткой президента остаться в гонке
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Джо Байден в эти выходные встретится со своими главными политическими помощниками, предпримет «последнюю отчаянную попытку» спасти свою избирательную кампанию и попытается убедить колеблющихся демократов в своей возможности переизбраться, пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что после провальных дебатов с Дональдом Трампом рейтинги Байдена остаются низкими, а все больше доноров и высокопоставленных политиков Демократической партии требуют, чтобы он вышел из президентской гонки. Призывы демократов усилились после того, как Белый дом объявил, что 18 июля Байден сдал положительный тест на коронавирус, отмечает Bloomberg.

«Я считаю, что президент должен завершить свою кампанию», — заявил в пятницу давний союзник президента сенатор Шеррод Браун, отметив, что партия должна сосредоточиться на идейных вопросах кампании, включая рабочие места в США и право на аборт.

В то же время ближайшие советники Байдена заявляют, что его решимость идти на выборы только укрепилась в последние дни. Так, вице-президент Камала Харрис недавно заявила крупным спонсорам Демократической партии, что президент «сохранил путь к победе», пишет Bloomberg. А председатель кампании Дженнифер О'Мэлли Диллон в недавнем интервью CBS сказала, что Байден «лучший человек, чтобы бросить вызов Дональду Трампу».

Раскол среди демократов резко контрастирует со сценами, развернувшимися во время национального съезда Республиканской партии в Милуоки, где бывшие соперники по партии объединились вокруг Трампа, который принял официальное выдвижение от республиканцев на пост президента, заключает агентство. Мероприятие прошло после покушения на республиканца на предвыборном митинге в Пенсильвании, где тот получил огнестрельное ранение уха.

«Я с нетерпением жду возвращения к предвыборной кампании на следующей неделе, чтобы продолжить разоблачать угрозу, исходящую от программы Дональда Трампа «Проект 2025», одновременно отстаивая мой собственный послужной список и видение Америки», — сказал сам Байден в пятницу. По словам пресс-секретаря его избирательной кампании Кевина Муньоса, действующий президент США знает, что «ставки на этих выборах высоки», но до голосования «еще много дней».

Врач Байдена заявил об улучшении его состояния после заражения COVID
Политика

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическая партия должна официально выдвинуть своего кандидата на съезде в августе.

28 июня в эфире CNN состоялись дебаты Байдена и Трампа, зрители телеканала присудили победу последнему. Действующий президент США объяснил свой провал на этом мероприятию усталостью и допустил выход из предвыборной гонки, если «всемогущий Господь сойдет с неба» и велит это сделать. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, 82% избирателей считают 81-летнего Байдена слишком старым, а 59% называли Трампа слишком опасным.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Джо Байден Дональд Трамп выборы президента США демократы США Демократическая партия США Республиканская партия
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Кандидат в вице-президенты Трампа призвал Байдена уйти в отставку
Политика
Один из главных спонсоров демократов отказал в поддержке кампании Байдена
Политика
Politico узнало о совете демократам быстрее просить Байдена об уходе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Макеевке Политика, 15:54
На Украине майор ВСУ застрелил пограничника из-за измены жены Общество, 15:46
Поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson остановили из-за непогоды Общество, 15:26
Экс-министр спорта Дагестана попытался покончить с собой в СИЗО Общество, 15:25
Глава Disney купит женский футбольный клуб за рекордные $250 млн Спорт, 15:15
Алиев пообещал помочь французским территориям в обретении независимости Политика, 15:12
В санатории в Кузбассе 25 детей попали к врачам с признаками инфекции Общество, 15:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вице-чемпион России попытался исполнить пятерной прыжок. Видео Спорт, 15:08
Bloomberg сообщил о последней попытке Байдена сплотить демократов Политика, 14:59
Минобороны сообщило об уничтожении установки HIMARS на Украине Политика, 14:54
В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр Общество, 14:32
Финляндия отчиталась о полете двух бомбардировщиков США у границ России Политика, 14:21
В Бурятии обрушился мост на границе с Монголией Общество, 14:17
В Звенигороде неизвестный кувалдой снес голову с бюста Сталина Общество, 14:12