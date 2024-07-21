Bloomberg сообщил о последней попытке Байдена сплотить демократов

Байден на выходных встретится с главными политическими помощниками и попытается их убедить в своей возможности переизбраться, пишет Bloomberg. Агентство называет это последней попыткой президента остаться в гонке

Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Джо Байден в эти выходные встретится со своими главными политическими помощниками, предпримет «последнюю отчаянную попытку» спасти свою избирательную кампанию и попытается убедить колеблющихся демократов в своей возможности переизбраться, пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что после провальных дебатов с Дональдом Трампом рейтинги Байдена остаются низкими, а все больше доноров и высокопоставленных политиков Демократической партии требуют, чтобы он вышел из президентской гонки. Призывы демократов усилились после того, как Белый дом объявил, что 18 июля Байден сдал положительный тест на коронавирус, отмечает Bloomberg.

«Я считаю, что президент должен завершить свою кампанию», — заявил в пятницу давний союзник президента сенатор Шеррод Браун, отметив, что партия должна сосредоточиться на идейных вопросах кампании, включая рабочие места в США и право на аборт.

В то же время ближайшие советники Байдена заявляют, что его решимость идти на выборы только укрепилась в последние дни. Так, вице-президент Камала Харрис недавно заявила крупным спонсорам Демократической партии, что президент «сохранил путь к победе», пишет Bloomberg. А председатель кампании Дженнифер О'Мэлли Диллон в недавнем интервью CBS сказала, что Байден «лучший человек, чтобы бросить вызов Дональду Трампу».

Раскол среди демократов резко контрастирует со сценами, развернувшимися во время национального съезда Республиканской партии в Милуоки, где бывшие соперники по партии объединились вокруг Трампа, который принял официальное выдвижение от республиканцев на пост президента, заключает агентство. Мероприятие прошло после покушения на республиканца на предвыборном митинге в Пенсильвании, где тот получил огнестрельное ранение уха.

«Я с нетерпением жду возвращения к предвыборной кампании на следующей неделе, чтобы продолжить разоблачать угрозу, исходящую от программы Дональда Трампа «Проект 2025», одновременно отстаивая мой собственный послужной список и видение Америки», — сказал сам Байден в пятницу. По словам пресс-секретаря его избирательной кампании Кевина Муньоса, действующий президент США знает, что «ставки на этих выборах высоки», но до голосования «еще много дней».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическая партия должна официально выдвинуть своего кандидата на съезде в августе.

28 июня в эфире CNN состоялись дебаты Байдена и Трампа, зрители телеканала присудили победу последнему. Действующий президент США объяснил свой провал на этом мероприятию усталостью и допустил выход из предвыборной гонки, если «всемогущий Господь сойдет с неба» и велит это сделать. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, 82% избирателей считают 81-летнего Байдена слишком старым, а 59% называли Трампа слишком опасным.