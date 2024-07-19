Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США
Дональд Трамп, выступая закрытии съезда Республиканской партии в Милуоки, заявил, что согласен баллотироваться на пост президента США.
«Я баллотируюсь на пост президента всей Америки, а не половины Америки. Поэтому сегодня вечером я с гордостью принимаю вашу номинацию на пост президента Соединенных Штатов», — сказал он (цитата по Bloomberg) и пообещал одержать «невероятную победу».
Трамп официально стал кандидатом 15 июля, в первый день съезда.
Политик выступил с повязкой на правом ухе и заговорил о своем покушении на митинге в Пенсильвании 13 июля. «Меня не должно было быть здесь сегодня вечером», — сказал он, на что толпа прокричала «Должен!» Он вновь поблагодарил сотрудников Секретной службы и пообещал, что «никогда не перестанет бороться за великолепную страну».
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