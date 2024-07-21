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Политика ,  
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Врач Байдена заявил об улучшении его состояния после заражения COVID

Президент США Джо Байден продолжает страдать от кашля из-за обнаруженного у него коронавируса, но состояние его здоровья улучшается, заявил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор. Медицинское заключение опубликовано на сайте Белого дома.

«Он по-прежнему испытывает слабый непродуктивный кашель и охриплость голоса, но симптомы продолжают улучшаться», — говорится в письме.

О'Коннор подчеркнул, что Байден продолжает выполнять все свои президентские обязанности. Его пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются «абсолютно нормальными», а легкие — чистыми, отметил лечащий врач главы государства.

Он добавил, что президент лечится препаратом «Паксловид», разработанным компанией Pfizer. Байден «продолжает хорошо переносить лечение и продолжит прием «Паксловида», сообщил врач.

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Фото:Caroline Brehman / EPA / ТАСС

18 июля Байден сдал положительный тест на коронавирус. В Белом доме отметили, что президент вернется в штат Делавэр (там у главы государства есть дом), где самоизолируется и будет выполнять все свои обязанности в полном объеме.

Лечащий врач Байдена сообщил, что днем 17 июля тот поступил с симптомами заболевания верхних дыхательных путей. В частности, у президента проявились насморк и непродуктивный кашель, а также общая слабость.

Это не первый раз, когда у Байдена выявляют коронавирус. Впервые заболевание у него выявили в июле 2022 года.

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