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Политика ,  
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Байден взял на себя вину за провал на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что провал на дебатах с Дональдом Трампом — только его вина.

«В том, как я был подготовлен, нет ничьей вины, кроме моей», — сказал Байден.

Журналист повторил вопрос бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси: «Был ли это плохой эпизод или признак более серьезного состояния?».

«Это был плохой эпизод», — заверил американский лидер. «Никаких признаков серьезного состояния нет», — утверждает он. По его словам, он был измотан и не прислушался к себе.

Журналист также спросил, почему у него не было достаточно времени для отдыха и восстановления. «Потому что я болел. Я чувствовал себя ужасно», — рассказал президент. По его словам, он попросил врачей сделать тест на COVID-19, но вирус не выявили. «Я просто сильно простудился», — пояснил Байден.

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