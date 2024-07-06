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Выборы президента США ,  
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Байден заявил, что выйдет из гонки, если «Всемогущий Господь сойдет»

Сюжет
Выборы президента США

Президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что снимется с предвыборной гонки, если Всемогущий Господь сойдет с неба и велит ему это сделать.

«Если бы Всемогущий Господь сошел и сказал: «Джо, выйди из гонки», я бы вышел. Всемогущий Господь не сойдет», — сказал Байден. Так он ответил на вопрос, какой будет его реакция, если лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси придут к нему и скажут: «Мы обеспокоены тем, что, если вы останетесь в гонке, мы потеряем палату представителей и сенат».

Американский лидер уклонился от прямого ответа. «Этого не произойдет», — добавил он.

Президент рассказал, что в последние дни разговаривал с лидерами демократов в конгрессе и те посоветовали ему «оставаться в гонке».

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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