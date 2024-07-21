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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили об ударах по Эйлату и американскому судну Pumba

Хуситы заявили об ударах по Эйлату и судну США Pumba в Красном море
Сюжет
Война с хуситами
Хуситы заявили, что нанесли удары по судну Pumba, а также району Эйлата с помощью баллистических ракет и беспилотников. ЦАХАЛ отчиталась о перехвате одной ракеты. Движение обещало отомстить за удар по порту Ходейда
Эйлат, Израиль
Эйлат, Израиль (Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press)

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по целям в израильском городе Эйлат, а также по американскому судну Pumba в Красном море. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Ракетные подразделения йеменских вооруженных сил [хуситов] выполнили <...> операцию, в ходе которой нанесли удары по важным целям в районе Умм-ар-Рашраша (Эйлата. — РБК)», — заявил он.

С его слов, удары наносились с помощью баллистических ракет и беспилотников.

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Кроме того, военно-морские силы и ракетные подразделения движения провели совместную военную операцию, в ходе которой был нанесен удар по американскому судну Pumba в Красном море — также с помощью дронов и баллистических ракет, заявил Сариа.

По данным сервиса Marine Traffic, который отслеживает движение морских судов, Pumba — это контейнеровоз, следующий под флагом Либерии из Джидды (Саудовская Аравия) в Порт-Кланг (Малайзия). Сутки назад судно находилось в Красном море неподалеку от побережья Йемена.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) около 06:20 мск сообщила, что в районе Эйлата зазвучали сирены воздушной тревоги. Спустя полчаса военные заявили о перехвате ракеты класса «земля — земля», летевшей в направлении Израиля со стороны Йемена.

20 июля израильские силы нанесли удар по нефтехранилищу в йеменском порту Ходейда, который контролируют хуситы. По данным йеменского Минздрава, в результате атаки пострадали 80 человек.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, удар был нанесен после того, как в результате атаки беспилотника хуситов погиб израильский гражданин. В ночь на пятницу в результате падения беспилотника, запущенного хуситами, в Тель-Авиве погиб один человек еще несколько были ранены.

Порт в Йемене используется хуситами для поставок оружия из Ирана, заявили в ЦАХАЛ. Движение пообещало отомстить и пригрозило ударами по «жизненно важным целям» в Израиле.

Удар Израиля по Йемену осудил Иран. Глава Пентагона Ллойд Остин, в свою очередь, заявил о праве Израиля на самооборону. В ночь на 20 июля он созвонился с Галлантом.

Хуситы с осени 2023 года наносят удары по судам, которые, по их мнению, связаны с Израилем, а также по американским и британским судам в акватории Красного моря. Движение называет это ответом на действия Израиля в секторе Газа.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Йемен хуситы США Израиль ракетный удар
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