При авиаударах Израиля по порту в Йемене пострадали 80 человек
В результате авиаударов Израиля по порту Ходейда, подконтрольному йеменским хуситам, пострадали 80 человек, сообщает Al Masirah TV со ссылкой на Минздрав.
По данным телеканала, целью ударов были резервуары с нефтью и электростанция в Ходейде.
Израильские ВВС в субботу нанесли удары по порту Ходейда. Министр обороны Йоав Галлант заявил, что это произошло после того, как в результате атаки беспилотника хуситов погиб израильский гражданин. В ночь на пятницу в результате падения беспилотника, запущенного хуситами, в Тель-Авиве погиб один человек и несколько были ранены.
Порт в Йемене используется хуситами для поставок оружия из Ирана, заявили в Армии обороны Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал атаковать «врагов, где бы они ни находились».
В Белом доме заявили, что США не участвовали в ударах израильскиих ВВС и не координировали их.
Представители хуситов пообещали отомстить и пригрозили ударами по «жизненно важным целям» в Израиле.
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