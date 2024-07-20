При авиаударах Израиля по порту хуситов в Йемене пострадали 80 человек

При авиаударах Израиля по порту в Йемене пострадали 80 человек

Израильские ВВС нанесли удары по порту Ходейда в ответ на атаку беспилотника хуситов в Тель-Авиве, в результате которой погиб израильский гражданин. Порт в Йемене используется хуситами для поставок оружия из Ирана, заявили в ЦАХАЛ

В результате авиаударов Израиля по порту Ходейда, подконтрольному йеменским хуситам, пострадали 80 человек, сообщает Al Masirah TV со ссылкой на Минздрав.

По данным телеканала, целью ударов были резервуары с нефтью и электростанция в Ходейде.

Израильские ВВС в субботу нанесли удары по порту Ходейда. Министр обороны Йоав Галлант заявил, что это произошло после того, как в результате атаки беспилотника хуситов погиб израильский гражданин. В ночь на пятницу в результате падения беспилотника, запущенного хуситами, в Тель-Авиве погиб один человек и несколько были ранены.

Порт в Йемене используется хуситами для поставок оружия из Ирана, заявили в Армии обороны Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал атаковать «врагов, где бы они ни находились».

В Белом доме заявили, что США не участвовали в ударах израильскиих ВВС и не координировали их.

Представители хуситов пообещали отомстить и пригрозили ударами по «жизненно важным целям» в Израиле.