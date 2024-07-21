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Военная операция на Украине ,  
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Болтон предупредил о «разрушительных уступках» России при Трампе

Болтон: политика Трампа по Украине приведет к разрушительным уступкам России
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп говорил, что после прихода к власти сможет разрешить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Однако, по словам Болтона, у республиканца нет внятной программы по миру на Украине, что грозит «разрушительными уступками» России
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС)

Политика Дональда Трампа по Украине, в случае его победы на президентских выборах в США, приведет к значительным уступкам России, которые будут «разрушительными» для Украины. Об этом в интервью CNN заявил бывший советник Трампа по нацбезопасности (апрель 2018 — сентябрь 2019) Джон Болтон.

«Он [Трамп] понятия не имеет, как он собирается договориться о прекращении этой войны, за исключением, как я думаю, что его приверженность Владимиру Путину приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины. Это очень темный момент для Украины», — сказал политик.

Он назвал «безумием» планы Трампа по установлению мира в Украине и заявил, что США помогают Киеву «не из милосердия». «Мы помогали Украине потому, что это в основе американской национальной безопасности. <...> Речь идет о жестких американских интересах, которые ни Дональд Трамп, ни [кандидат в вице-президенты] Джей Ди Вэнс, очевидно, не понимают», — добавил Болтон.

CNN сообщил о намеках Зеленского на готовность к переговорам с Россией
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский

Трамп ранее говорил, что после прихода к власти сможет разрешить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Он связывал начало конфликта с реакцией России на провал администрации Джо Байдена — вывод войск из Афганистана в 2021 году.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре 2022 года утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Путин. Однако уже в марте он впервые не исключил, что переговоры могут начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными уже после февраля 2022 года. 19 июля он также заявил, что «горячая фаза войны» может закончиться до конца года, а потерянные в ходе конфликта территории, вероятно, не будут возвращать силой.

Путин в середине июня представил свои условия для начала мирного диалога. По его словам, это возможно только после вывода украинских войск из новых российских регионов, а также закрепления в международных договорах статуса этих регионов, а также Крыма и Севастополя как российских. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Путин не исключал, что со временем условия будут меняться.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джон Болтон Дональд Трамп уступки Военная операция на Украине
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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