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Военная операция на Украине ,  
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Трамп объяснил, почему Россия начала военную операцию на Украине

Трамп: Россия начала операцию на Украине, увидев провал Байдена в Афганистане
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Конфликт в Афганистане
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Россия начала военную операцию на Украине после того, как увидела провал администрации Джо Байдена с выводом войск из Афганистана в 2021 году, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

По его словам, ситуация на Украине началась «с катастрофического вывода войск из Афганистана, самого страшного унижения для нашей страны». «Воодушевленная этим провалом, Россия вторглась на Украину. Они увидели этих людей [американскую администрацию] некомпетентными», — сообщил Трамп на национальном съезде республиканцев в Милуоки.

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Политика
Дональд Трамп

Байден в апреле 2021 года объявил о планах вывести из Афганистана американские войска, которые находились там с 2001 года. Свое решение президент объяснил потерями США: он говорил, что почти 2,5 тыс. американцев погибли, более 20 тыс. были ранены.

Одновременно с выводом американского контингента власть в Афганистане захватили боевики движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено).

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале военной операции на Украине для защиты мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

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Дональд Трамп Россия Военная операция на Украине США Джо Байден Афганистан
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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