Джонсон допустил отказ от требования возврата Украине границ 1991 года

По мнению Джонсона, конфликт при переизбрании сможет закончить Трамп. Вероятно, он окончится на границах, существовавших до 24 февраля 2022 года, Украина должна получить право сама решать вопрос о членстве в ЕС и НАТО, считает он

Украине придется отказаться от требования о возвращении к границам 1991 года для урегулирования конфликта, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон в статье для газеты Daily Mail.

По мнению Джонсона, положить конец конфликту на Украине на необходимых Западу и Киеву условиях сможет экс-президент США Дональд Трамп, если он будет вновь избран на должность главы государства.

«[России] придется отступить как минимум до границ, существовавших до [24 февраля] в 2022 году, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению», — написал Джонсон.

По мнению Джонсона, Трампу при возвращении в Белый дом придется продемонстрировать полную поддержку украинцев. Трамп мог бы увеличить военную помощь Киеву и дать ему необходимые разрешения на использование американского оружия, считает Джонсон.

Украинские силы после завершения конфликта могли бы заменить часть американского контингента в Европе, в том числе потому, что они научились эффективно взаимодействовать с техникой НАТО, считает бывший британский премьер.

Джонсон ранее высказывал мнение, что Украине удастся вернутьв все территории, утраченные после 2014 года, в том числе Крым.

В апреле 2022 года, вскоре после начала российской военной операции на Украине Джонсон посещал Киев и встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией, говорил, что именно Джонсон, занимавший тогда пост премьера, посоветовал Киеву отказаться от них.

. «Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать», — сказал он. Джонсон отверг обвинения в срывае переговоров Москвы и Киева и назвал их чушью.

Россия считает вопрос о статусе Крыма закрытым и настаивает на признании Киевом новых территориальных реалий. В середине июня президент России Владимир Путин предложил Украине вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Зеленский назвал его предложение ультиматумом.