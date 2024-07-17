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Политика ,  
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Борис Джонсон опубликовал фото с Трампом после покушения

Экс-премьер Британии Джонсон встретился с Дональдом Трампом

Экс-премьер Британии Борис Джонсон встретился с кандидатом в американские президенты Дональдом Трампом Об этом Джонсон заявил в социальной сети X.

«Рад был встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после постыдного покушения на его жизнь», — написал Джонсон.

Фото: Борис Джонсон / Х
Фото: Борис Джонсон / Х

Бывший премьер добавил, что они с Трампом обсуждали в том числе ситуацию на Украине.

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Дональд Трамп с перебинтованным ухом после покушения

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля, в городе Батлер в Пенсильвании во время предвыборного митинга. Сам политик во время стрельбы почти не пострадал, пуля задела его ухо. В ходе атаки погиб один зритель — 50-летний пожарный Кори Комператоре. Еще двое получили ранения, они в тяжелом состоянии.

Стрелка, которым оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, на месте застрелили агенты Секретной службы США, отвечающие за охрану экс-президента.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас признал, что это нападение — серьезный провал в работе служб безопасности.

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Дональд Трамп Борис Джонсон покушение США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джонсон Борис фото

Джонсон Борис

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
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