Зеленский запланировал встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский договорился встретиться с бывшим лидером США Дональдом Трампом в ходе личного разговора, сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — написал он. Однако точную дату и обстоятельства встречи Зеленский не назвал.

В ночь на 20 июля офис украинского президента сообщил, что Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Он стал первым с тех пор, как Трамп покинул пост президента США в 2021 году. На своей странице в социальной сети Truth Social бывший американский лидер отметил, что разговор с Зеленским был «очень хорошим».

По словам Трампа, Зеленский поздравил его с выдвижением в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на выборы, которые пройдут в ноябре 2024 года. Позже сам украинский лидер это подтвердил.

В июне советники Трампа представили ему план прекращения конфликта. Согласно ему, Вашингтон объявит Киеву, что, если он не сядет за стол переговоров с Москвой, то США прекратят военную помощь. России же пригрозят увеличением поставок оружия Украине в случае отказа от переговоров. Советники предполагают, что во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».