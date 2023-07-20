Владелец судна отверг данные хакеров об участии в атаке на Крымский мост

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 102,44 (+0,42) Инвестиции, 19 июл, 18:26 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 91,2 (+0,51) Инвестиции, 19 июл, 18:26
Daily Mail узнала о риске разрыва контракта Роналду с Nike из-за Adidas Спорт, 17:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:22
Вагон современного поезда «Иволга 3.0» доставили в центр Москвы Город, 17:20
Прокурор запросил 20 лет Навальному по делу об экстремистском сообществе Политика, 17:20
Менеджер «Ростелекома» Антон Калинин погиб в ДТП Общество, 17:18
США ввели санкции против Кудрина и банка Тинькофф Политика, 17:13
«Тинькофф», МТС, «Мегафон», «Билайн» и Тele2 попали под санкции Канады Политика, 17:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 17:08
Владелец судна отверг данные хакеров об участии в атаке на Крымский мост Политика, 17:06
«Коммерсантъ» узнал о школьнике — фигуранте дела о покушении на Собчак Политика, 17:02
В SberCIB обновили подборку лучших акций малой и средней капитализации Инвестиции, 17:01
Госдума приняла поправки о ПНИ, Федермессер обвинила депутатов в трусости Политика, 16:59
Foreign Policy узнал о поездке Нуланд в ЮАР на переговоры о России Политика, 16:59
Samsung бросает вызов TSMC. Сменится ли лидер на рынке полупроводников Pro, 16:57
Теракт на Крымском мосту ,  
0 

Владелец судна отверг данные хакеров об участии в атаке на Крымский мост

Владелец танкера Beks Loyal опроверг данные хакеров об участии в атаке на Крымский мост
Владелец одного из судов, которые, по данным хакеров RaHDit, могли быть причастны к атаке на Крымский мост, опроверг эту информацию. Удар совершили безэкипажные катера, которые могли перевозить эти суда, утверждают хакеры
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Танкер Beks Loyal не имеет отношения к атаке на Крымский мост 17 июля, заявили в компании-владельце Beks Tanker Management A. S. в ответ на опубликованные «РИА Новости» данные хакеров о том, что корабль находится недалеко от места атаки и мог участвовать в ней.

«Мы были глубоко расстроены этой новостью, она далека от реальности. Наш корабль находился примерно в 100 милях (около 160 км. — РБК) от этого района во время этой атаки», — сообщил РБК директор операционного департамента компании Эфе Туналы. Он подчеркнул, что судно «не имеет абсолютно никакого отношения ни к какой военной деятельности».

Фото: marinetraffic.com
Фото: marinetraffic.com

«РИА Новости» 20 июля опубликовало данные хакерской группировки RaHDit, согласно которым Beks Loyal, а также танкер Khudayar Yusifzade дрейфовали вблизи места атаки за несколько дней до нее, а затем встретились. Хакеры утверждают, что в этот момент с одного танкера на другой передали безэкипажные катера, которые нанесли удар по мосту.

РБК направил запрос в Palmali Holding.

По данным MarineTraffic, Beks Loyal (ходит под флагом Маршалловых Островов) 13 мая вышел из турецкого порта Тузла (Стамбул) и 18 июля прибыл в порт Констанца в Румынии. Khudayar Yusifzade (под либерийским флагом) вышел из украинского порта Измаил 5 июля и прибыл в греческий Элефсис 18 июля.

Читайте на РБК Pro
Не только дивиденды: какие драйверы роста остались на российском рынке
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Какую работу может найти россиянин в Дубае без знания английского языка
Новая соцсеть Threads: что значит запуск аналога Twitter

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста», движение на нем остановили. Позднее Национальный антитеррористический комитет заявил, что украинская сторона провела террористическую атаку, целью которой был мост. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Во время атаки на мосту находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Супруги погибли, а их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали, сейчас она проходит лечение в Москве.

Последствия теракта на Крымском мосту. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Движение на мосту открыто по одной полосе, так как один пролет автомобильной части в сторону Тамани полностью разрушен, а на части в стороне Керчи произошло осевое смещение. Железнодорожный мост получил незначительные повреждения, они не повлияли на движение поездов. Власти оценили ремонт моста более чем в 1 млрд руб., его могут завершить к концу осени.

Президент Владимир Путин после атаки заявил, что Минобороны готовит предложения, чтобы ответить на действия Украины. В последние дни ведомство отчитывалось об «ударах возмездия», например «по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров» в Одесской области.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Любовь Ставцева Любовь Ставцева
При участии
Екатерина Костина
Крымский мост танкеры теракт
Материалы по теме
Госдеп опроверг причастность к взрыву на Крымском мосту
Политика
Хуснуллин оценил стоимость восстановления Крымского моста в ₽1–1,3 млрд
Политика
Что говорят жители в Тамани о ситуации после взрыва на Крымском мосту
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter