Владелец судна отверг данные хакеров об участии в атаке на Крымский мост

Владелец одного из судов, которые, по данным хакеров RaHDit, могли быть причастны к атаке на Крымский мост, опроверг эту информацию. Удар совершили безэкипажные катера, которые могли перевозить эти суда, утверждают хакеры

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Танкер Beks Loyal не имеет отношения к атаке на Крымский мост 17 июля, заявили в компании-владельце Beks Tanker Management A. S. в ответ на опубликованные «РИА Новости» данные хакеров о том, что корабль находится недалеко от места атаки и мог участвовать в ней.

«Мы были глубоко расстроены этой новостью, она далека от реальности. Наш корабль находился примерно в 100 милях (около 160 км. — РБК) от этого района во время этой атаки», — сообщил РБК директор операционного департамента компании Эфе Туналы. Он подчеркнул, что судно «не имеет абсолютно никакого отношения ни к какой военной деятельности».

Фото: marinetraffic.com

«РИА Новости» 20 июля опубликовало данные хакерской группировки RaHDit, согласно которым Beks Loyal, а также танкер Khudayar Yusifzade дрейфовали вблизи места атаки за несколько дней до нее, а затем встретились. Хакеры утверждают, что в этот момент с одного танкера на другой передали безэкипажные катера, которые нанесли удар по мосту.

РБК направил запрос в Palmali Holding.

По данным MarineTraffic, Beks Loyal (ходит под флагом Маршалловых Островов) 13 мая вышел из турецкого порта Тузла (Стамбул) и 18 июля прибыл в порт Констанца в Румынии. Khudayar Yusifzade (под либерийским флагом) вышел из украинского порта Измаил 5 июля и прибыл в греческий Элефсис 18 июля.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста», движение на нем остановили. Позднее Национальный антитеррористический комитет заявил, что украинская сторона провела террористическую атаку, целью которой был мост. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.



Во время атаки на мосту находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Супруги погибли, а их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали, сейчас она проходит лечение в Москве.

Движение на мосту открыто по одной полосе, так как один пролет автомобильной части в сторону Тамани полностью разрушен, а на части в стороне Керчи произошло осевое смещение. Железнодорожный мост получил незначительные повреждения, они не повлияли на движение поездов. Власти оценили ремонт моста более чем в 1 млрд руб., его могут завершить к концу осени.



Президент Владимир Путин после атаки заявил, что Минобороны готовит предложения, чтобы ответить на действия Украины. В последние дни ведомство отчитывалось об «ударах возмездия», например «по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров» в Одесской области.