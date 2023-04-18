Дума одобрила лишение приобретенного гражданства за дискредитацию

Госдума приняла поправку к закону «О гражданстве России» о прекращении приобретенного гражданства за дискредитацию армии, а также за призывы к экстремизму, дезертирство и посягательство на жизнь государственного деятеля

Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию российской армии, а также за публичные призывы к действиям против территориальной целостности страны.

Кроме того, гражданство могут отнять:

за призывы к экстремизму,

посягательство на жизнь государственного деятеля,

организацию вооруженного мятежа для насильственного изменения конституционного строя России,

дезертирство,

призывы к развязыванию войны.

Поправки вносятся в ст. 24 закона «О гражданстве России», в которой идет речь о «прекращении гражданства вследствие совершения преступления».

Закон предусматривает лишение гражданства за терроризм, тяжкие преступления против государства, преступления, связанные с наркотиками, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Также документ сокращает число требований по приему в российское гражданство более чем для 20 категорий лиц и разрешает президенту корректировать список обстоятельств, дающих право на упрощенное приобретение гражданства России.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за «действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации». Среди этих действий — дискредитация российской армии и фейки о ней, призывы к нарушению территориальной целостности и участие в «нежелательных организациях». В таком случае решение о лишении гражданства может быть принято вне зависимости от даты выявления преступления.

Согласно закону «О гражданстве», россиянин, получивший свое гражданство по праву рождения, не может быть его лишен, если только не сам принял такое решение (п. «а» ст. 18). При этом человек, который приобрел гражданство России, может его лишиться по нескольким основаниям: если при его получении заявитель представил подложные документы и сведения (п.1 ст. 22); если совершил преступление по статьям о теракте и публичных призывах к нему, захвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования, угоне воздушного судна или водного транспорта, экстремизме, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, вооруженном мятеже.