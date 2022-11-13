«РИА Новости» узнали о предложении лишать гражданства за фейки об армии

Документ предполагает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию армии и фейки о ней, призывы к нарушению территориальной целостности и участие в нежелательных организациях, вне зависимости от даты выявления преступления

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В Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст документа. Из него следует, что человека могут лишить приобретенного гражданства, если он «совершил действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации».

Согласно документу, решение может быть принято «независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, и даты выявления факта совершения таких действий». Факт совершения таких действий будет устанавливать ФСБ.

Помимо этого, пишет агентство, поправка дополняет список преступлений, за которые приобретенное гражданство могут прекратить, следующими статьями УК:

284.1 (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной в России);

207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий);

280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации);

280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях).

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона, который вносит поправки в закон «О гражданстве» и расширяет основания для лишения приобретенного гражданства, в декабре 2021 года. 5 апреля документ прошел первое чтение. В этой версии документа говорилось, что среди оснований предусмотрены преступления террористической направленности, «некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ».

Законопроект также сокращает количество требований к более чем 20 категориям лиц для приема в гражданство России, а также расширяют полномочия президента по определению категорий лиц, которые вправе получить паспорт по упрощенному порядку.

По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, по состоянию на конец октября к законопроекту поступили десятки поправок. Парламентарий считает, что его примут до конца года.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать гражданства и запрещать въезд в страну за критику действий России на Украине, такое поведение он назвал «предательским». «Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа», — уверен он.