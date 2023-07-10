Юристы пояснили, за что украинцев могут лишить приобретенного гражданства

Путин подписал указ о праве проверять граждан Украины с приобретенным гражданством России. Юристы объяснили, что лишить гражданства могут за тяжкие преступления, но не за поездки за границу по паспорту Украины

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Президент России Владимир Путин 6 июля подписал указ, который утверждает порядок взаимодействия государственных органов в части проведения проверок соблюдения россиянами, отказавшимися ранее от гражданства Украины, взятых на себя обязательств. Опрошенные РБК юристы объяснили, за какие правонарушения могут лишить приобретенного российского гражданства.

МВД будет проверять граждан Украины, которые приобрели российское гражданство, чтобы проконтролировать исполнение ими своих обязательств перед Россией, например, в случае взаимодействия с украинскими государственными органами, пояснила РБК доктор юридических наук, адвокат Людмила Айвар.

«Речь идет о том, что граждане Украины, которые приобрели российское гражданство, но продолжают взаимодействовать с государством Украины и реализуют права и обязанности, предусмотренные для граждан Украины, могут подвергнуться этой проверке. По проверке должно быть вынесено соответствующее заключение о несоблюдении данной обязанности», — сказала Айвар.

Она отметила, что из указа неясно, как скоро наступает лишение гражданства, достаточно ли для этого только одного нарушения. Как предположила Айвар, это может зависеть от тяжести нарушения.

«Например, если гражданин Украины приобрел российское гражданство, поехал на Украину, вступил в вооруженные силы и воюет против РФ — естественно, такого гражданина сразу же лишат гражданства, поскольку он совершил достаточно тяжелый проступок, фактически преступление против РФ», — указала адвокат. Она напомнила, что в законе о гражданстве перечислен перечень нарушений, которые повлекут за собой лишение гражданства (например, совершение тяжких и особо тяжких преступлений).

Не такие значительные нарушения, считает Айвар, могут повлечь за собой последствия в виде, к примеру, ограничений в получении пособий. Пересечение границы по украинскому паспорту не будет являться нарушением, отметила юрист, так как в этом не усматривается взаимодействие с госорганами, о чем идет речь в указе. А вот участие в голосовании на территории Украины, скорее всего, будет нарушением.

Адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин указал, что сам по себе отказ от украинского гражданства не является обязательным, но решения о нежелании состоять в гражданстве Украины не подлежат пересмотру, то есть гражданин не может вернуться назад в это гражданство и должен воздерживаться от реализации прав по украинскому паспорту.

Гландин добавил, что в число оснований для лишения приобретенного гражданства с апреля этого года включены распространение «фейков» об армии (ст. 207.3 УК), нарушение территориальной целостности (ст. 280.2 УК), участие в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК), призывы к введению санкций против России (ст. 284.2 УК), дезертирство (ст. 338 УК), призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК).

С февраля прошлого года в Россию прибыли 5 млн беженцев с Украины, в том числе более 700 тыс. детей, сообщала в декабре уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.



Из статистики МВД следует, что в 2022 году российское гражданство получили 691 тыс. человек (против 735 тыс. в 2021-м). Чаще всего гражданство получали граждане Украины (296 тыс.), Таджикистана (173 тыс.) и Армении (45 тыс.). В январе—феврале 2023 года гражданство России приобрели 66 тыс. человек.

Согласно закону россияне, отказавшиеся от украинского гражданства, не должны совершать действий, связанных с реализацией прав и обязанностей граждан Украины. Если сотрудники МВД выявят нарушение требований, данные об этом направят в территориальный орган МВД. После этого проверку начнет орган, который принял заявление человека о нежелании состоять в гражданстве Украины. По результатам проверки может быть вынесено особое заключение (форма которого также утверждена указом), где говорится, что «факт несоблюдения гражданином Российской Федерации, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, подтвержден».

С момента вынесения такого заключения получивший гражданство России человек вновь считается гражданином Украины, и он не может подавать российским властям заявление об отказе от второго гражданства в течение десяти лет.

«Если в результате проведенной проверки факт несоблюдения установленной обязанности не подтвержден, в том числе если срок проведения проверки истек, но собранные данные недостаточны для подтверждения факта несоблюдения установленной обязанности, проверка прекращается по решению должностного лица, принявшего решение о ее проведении», — сказано документе.