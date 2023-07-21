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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев анонсировал возвращение почти 150 тыс. человек в Карабах

Президент Азербайджана Алиев анонсировал возвращение почти 150 тыс. человек в Карабах
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Конфликт Армении и Азербайджана
Весной Армения признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Алиев, находясь в городе Шуша, который Баку вернул в 2020-м, заявил, что в регион переедут десятки тысяч человек
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

В Нагорный Карабах к 2026 году могут вернуться 140 тыс. человек, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в городе Шуша, который раньше входил с состав Карабаха, а с 2020 года находится под контролем Азербайджана.

«В Карабахском регионе к 2026 году предусмотрено возвращение 140 тыс. человек. Надеюсь, что в следующем году первые жители приедут, поселятся в городе Шуша», — отметил глава государства (цитата по «Азертадж»).

Шуша находится примерно в 10 км от столицы непризнанного Карабаха Степанакерта. С 2021 года город является культурной столицей Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне заявил, что именно потеря Шуши в 2020-м стала переломным моментом в войне с Азербайджаном, так как город имел и стратегическое, и символическое значение. Трехстороннее соглашение с Азербайджаном и Россией от 9 ноября 2020 года о прекращении огня было подписано после его потери. Так город, с 1992 года находившийся под контролем Карабаха, вернулся в состав Азербайджана.

В апреле Пашинян заявил, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана (то есть и его суверенитет над Карабахом) и ожидает, что Баку признает за Арменией территорию Армянской ССР (без Карабаха). По его словам, только на этих условиях возможно заключение мирного договора между сторонами.

Президент Карабаха Араик Арутюнян заявил, что признание суверенитета Баку над республикой является красной линией, нарушение которой недопустимо.

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В мае Алиев заявил, что Азербайджан требует от Нагорного Карабаха роспуска парламента, сдачи президента в плен и отставки министров и депутатов. По его словам, только при выполнении этих условий возможны «послабления» и может идти речь об амнистии.

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992-го Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования получили контроль в том числе над несколькими районами Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха. В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

После этого конфликт несколько раз обострялся, последняя крупная эскалация произошла осенью 2020 года. После нее было подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня. По его результатам Азербайджан вернул контроль над значительной частью территорий. Единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах, остался Лачинский коридор. Он с декабря прошлого года заблокирован азербайджанской стороной. В регионе также размещены российские миротворцы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Азербайджан Ильхам Алиев Нагорный Карабах
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