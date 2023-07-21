Алиев анонсировал возвращение почти 150 тыс. человек в Карабах

Весной Армения признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Алиев, находясь в городе Шуша, который Баку вернул в 2020-м, заявил, что в регион переедут десятки тысяч человек

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

В Нагорный Карабах к 2026 году могут вернуться 140 тыс. человек, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в городе Шуша, который раньше входил с состав Карабаха, а с 2020 года находится под контролем Азербайджана.

«В Карабахском регионе к 2026 году предусмотрено возвращение 140 тыс. человек. Надеюсь, что в следующем году первые жители приедут, поселятся в городе Шуша», — отметил глава государства (цитата по «Азертадж»).

Шуша находится примерно в 10 км от столицы непризнанного Карабаха Степанакерта. С 2021 года город является культурной столицей Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне заявил, что именно потеря Шуши в 2020-м стала переломным моментом в войне с Азербайджаном, так как город имел и стратегическое, и символическое значение. Трехстороннее соглашение с Азербайджаном и Россией от 9 ноября 2020 года о прекращении огня было подписано после его потери. Так город, с 1992 года находившийся под контролем Карабаха, вернулся в состав Азербайджана.

В апреле Пашинян заявил, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана (то есть и его суверенитет над Карабахом) и ожидает, что Баку признает за Арменией территорию Армянской ССР (без Карабаха). По его словам, только на этих условиях возможно заключение мирного договора между сторонами.

Президент Карабаха Араик Арутюнян заявил, что признание суверенитета Баку над республикой является красной линией, нарушение которой недопустимо.

В мае Алиев заявил, что Азербайджан требует от Нагорного Карабаха роспуска парламента, сдачи президента в плен и отставки министров и депутатов. По его словам, только при выполнении этих условий возможны «послабления» и может идти речь об амнистии.