Баку потребовал от Карабаха сдаться и пригрозил провести «любую операцию»

Алиев потребовал от властей Нагорного Карабаха «выбросить в мусорное ведро свои фальшивые «государственные атрибуты» и распустить парламент» и напомнил, что с азербайджанских позиций видны армянские села

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Азербайджан требует от Нагорного Карабаха роспуска парламента, сдачи президента в плен, а министры, депутаты «и другие» должны уйти в отставку, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время визита в Лачин, пишет Haqqin.

Алиев сказал, что только при выполнении этих условий возможны «послабления» и может идти речь об амнистии. «Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в том регионе», — подчеркнул он.

По его словам, «сепаратизму пришел конец», а как и истории «Миацума» — идее о воссоединении Нагорного Карабаха с Арменией. Он заявил, что мечты о независимости непризнанной республики «пошли туда же, куда и статус», а статус «мы еще во время Второй Карабахской войны отправили туда, куда надо».

«Подчиниться законам Азербайджана, стать лояльными, нормальными гражданами Азербайджана, выбросить в мусорное ведро свои фальшивые «государственные атрибуты» и распустить парламент», — перечислил Алиев требования Баку к армянскому населению Карабаха.

Он напомнил, что из Лачина, контролируемого Азербайджаном, видны населенные пункты Армении, и в Ереване должны об этом помнить. Президент также заявил, что два азербайджанских военных заблудились и случайно попали на армянскую территорию, после чего их пленили и подвергли пыткам вопреки соглашениям о возвращении потерявшихся служащих.

«Если вы нарушаете эту договоренность, то сами же поплатитесь за это», — пообещал Алиев.

Вторая карабахская война произошла между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года. Конфликт длился 44 дня, победу одержал Азербайджан, вернувший под свой контроль значительные части территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху, а также части самого Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша (Шуши) и Гадрут. В оставшиеся под контролем армянских сил районы Нагорного Карабаха решением от 9 ноября 2020 года были введены российские миротворцы, хотя их мандат официально не был закреплен соглашением сторон. По российским данным, в войне погибли порядка 5 тыс. человек.

До Второй карабахской войны армянский премьер Никол Пашинян называл Нагорный Карабах частью Армении, а в мае 2023-го заявил о признании Азербайджана в границах Азербайджанской ССР. В состав республики тогда входил и Нагорный Карабах. «Я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Республикой Армения», — пояснил он. Премьер однако подчеркивает, что «вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку—Степанакерт», а по вопросу безопасности и прав армян Нагорного Карабаха должны быть предоставлены международные гарантии.

«После того как Армения признала нашу территориальную целостность, для мирного договора фактически не осталось никаких серьезных препятствий», — сообщил затем Алиев.

Российский президент Владимир Путин считает, что ситуация движется к урегулированию, но и есть и нерешенные вопросы.

