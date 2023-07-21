Пентагон сообщил о случаях хищения направленного Украине вооружения

Преступники притворялись сотрудниками гуманитарных миссий и воровали бронежилеты, Киеву удалось пресечь попытки кражи снаряжения, выяснил Пентагон. Минобороны России говорило, что часть оружия с Украины попала на черный рынок

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Часть западного оружия и снаряжения, отправленного в распоряжение украинской армии, была украдена преступными организациями, служащими-добровольцами и торговцами оружием. Впоследствии пропажу удалось вернуть. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона США, пишет CNN. Телеканал получил отчет согласно закону о свободе информации.

В отчете приводятся примеры преступлений. Среди прочего, в прошлом июне группа преступников выдавала себя за сотрудников гуманитарных организаций и похитили бронежилеты на общую сумму $17 тыс. В августе группа бойцов добровольческого батальона похитила 60 винтовок и почти 1 тыс. патронов и хранила их на складе, «предположительно для продажи на черном рынке».

Документ освещает период с февраля по сентябрь прошлого года. В нем сказано, что планы злоумышленников были пресечены украинскими спецслужбами. При этом Киев «не смог провести требуемый [мониторинг конечного использования] военной техники, которую Соединенные Штаты предоставили Украине в 2022 финансовом году». Кроме того, возможности Пентагона отслеживать и контролировать все переданное американское вооружение, как того требует закон о контроле за экспорт снаряжения, были затруднены из-за ограниченного присутствия США в стране. Генинспектор отметил, что вертолеты и ракеты отслеживать нетрудно благодаря системам разведки, но в случаях с приборами ночного видения процесс мониторинга становится сложнее.

Отчет датирован 6 октября. В конце того же месяца американские инспекторы возобновили проверки складов вооружений для лучшего мониторинга, куда направляется техника. Вашингтон также передал Киеву системы слежения, в том числе сканеры и ПО, говорил в феврале замминистра главы ведомства Колин Каль.

Власти Великобритании весной отмечали, что направленное Украине вооружение «крайне редко» не доходит до линии фронта. В британском Минобороны отметили, что сообщения о передаче оружия и оборудования третьим сторонам действительно поступали.

Российские власти критически относится к поставкам западного вооружения Украине. Кремль считает, что этот процесс не помешает Москве достичь своих целей. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что часть отправленного ВСУ оружия попала на черный рынок и «расползлась по Ближневосточному региону». О том, что вооружения «расползаются по рукам разномастных преступников», утверждал и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.



