Оружие, переданное Британией Украине, «крайне редко» не доходит до линии фронта. Об этом говорится в ответе младшего министра по делам Вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи депутату шотландской партии «Альба» Кенни Макаскиллу, который опубликован на сайте британского парламента.

Макаскилл попросил министра, оценить долю британской военной помощи Украине, которая была перепродана до того, как попала на линию соприкосновения.

Хотя сообщения о передаче оружия и оборудования третьим сторонам действительно поступали, «перенаправление подаренного Украине оборудования от линии фронта происходит крайне редко», ответил Хиппи.

У западных стран нет данных о местоположении переданных Киеву вооружений после того, как они пересекают украинскую границу, писала газета Financial Times в июле 2022 года. Оружие, которое попадает на границу Польши и Украины, перевозится через нее на фургонах, грузовиках или даже в частных автомобилях, затем данные о его местоположении перестают поступать, говорил газете источник.

Собеседники из числа западных чиновников рассказали изданию, что страны НАТО и Евросоюза опасались попадания такого оружия на черный рынок в Европе. По этой причине они вели переговоры с Киевом о создании обширной системы мониторинга поставленного оружия.

Советник украинского министра обороны Юрий Сак, слова которого приводила газета, опровергал данные о формировании на Украине крупного центра контрабанды оружия. Киев, а также другие страны, отслеживают его передвижение надлежащим образом, отмечал он.

Россия критикует поставки оружия на Украину западными странами. В Кремле не раз заявляли, что это не помешает Москве достичь поставленных целей и лишь затянет конфликт. Глава Минобороны России Сергей Шойгу утверждал, что часть отправленного Украине оружия попала на черный рынок. и «расползлась по Ближневосточному региону» О том, что вооружения «расползаются по рукам разномастных преступников», заявлял и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.