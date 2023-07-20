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Politico узнала о смене подхода Запада по поставкам вооружения Украине

Politico: западные страны переориентировались с поставки вооружений Украине на их ремонт
Отправленная Украине техника нуждается в ремонте. Именно на помощи Киеву в ее починке, а также на поиске деталей для поврежденных вооружений и транспортных средств сосредоточатся союзники Киева, пишет Politico
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Западные страны намерены сместить фокус с поставок новых вооружений Украине на помощь в их ремонте, пишет Politico. Как отмечает издание, в стране после 17 месяцев военных действий скопился «ошеломляющий и разнообразный» арсенал техники, которую необходимо чинить.

«Мы создаем ремонтные предприятия в Европе, мы переводим руководства по ремонту и инструкции по использованию», — рассказал изданию замминистра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте.

Он руководит группой, которая решает задачу по поддержанию в рабочем состоянии техники, используемой Украиной. В группу входят представители 22 стран, лидирующие роли в ней играют США, Великобритания и Польша. Еще одна Контактная группа по обороне Украины, куда входят представители 50 стран, занимается поддержкой не только Украины, но и пополнением запасов оборонных складов в США и Европе. Эту контактную группу возглавляет замминистра США Ллойд Остин.

Лапланте сообщил, что возглавляемая им контактная группа регулярно встречается с украинскими военными. На этих встречах обсуждается, каких деталей и запчастей им не хватает для ремонта техники. Группа уже помогла украинцам организовать работу по закупкам и научиться отслеживать более 4 тыс. линий снабжения запчастями для военного оборудования, произведенного в разных странах и переданного Украине. В частности, в регулярном ремонте нуждаются немецкие танки, американские гаубицы, итальянские средства ПВО, а также британские, польские, канадские, французские и чешские машины. США также перевели на украинский язык более 700 технических руководств для переданного Украине оружия и опросили производителей оружия по всему миру, чтобы получить технические данные для этих систем.

По словам Лапланте, после начала контрнаступления Украины потребность в ремонте возросла, но благодаря ремонтной инфраструктуре, созданной за последний год, оперативные бригады могут «мгновенно» получить эту информацию, а затем найти нужную деталь для ремонта, даже если ее нужно привезти для этого через «полмира».

На совещании Контактной группы по обороне Украины, которое состоялось на этой неделе, основное внимание уделили машинам и оборудованию для разминирования, а также мобильным средствам ПВО малой дальности, пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с содержанием закрытых переговоров по этому вопросу.

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После встречи США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $1,3 млрд, который включает в себя более 300 бронетранспортеров, четыре зенитных комплекса NASAMS и ракеты для них, артиллерийские снаряды, различные автомобили, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и другие средства.

Уровень готовности техники был серьезной проблемой для Киева с начала военного конфликта, пишет Politico. Украинские военные используют вооружения и технику, которые либо остались с постсоветских времен и долгое время пылились на складах, либо вооружения других стран, которые для них непривычны. Для серьезного ремонта зарубежную технику также нужно сначала доставить с линии военных действий в Польшу или Чехию, а затем — отправить обратно.

Ремонт осложняется политическими и финансовыми противоречиями. Так, Германия и Польша не смогли договориться об открытии в Польше ремонтного центра для танков Leopard 2 — из-за разногласий между союзниками по поводу стоимости работ. Ожидалось, что немецкие производители Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) создадут совместное предприятие с польской компанией PGZ в Гливице и Познани. Однако PGZ запросила «космическую цену» за свои услуги — более €100 тыс. за первичную диагностику, тогда как в Германии такая услуга стоит всего около €12 тыс, писал Der Spiegel в начале июля. В середине июля Германия решила окончательно отказаться от планов ремонтировать переданные Киеву танки Leopard в Польше. Переговоры с польскими властями не дали результата, заявили в немецком Минобороны.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Украина технологии ремонт танки вооружение
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